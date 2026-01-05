Iran: Nan Ba Da Jimawa Ba Mahukunta Zasu Fitar Da Rahotanni Kan Masu Tada Zaune Tsaye

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya kawo maku cewa: Mataimakin Shugaban Jamhuriyar Musulunci ta Iran na Farko ya bayyana cewa: Nan gaba kaɗan, hukumomin da abin ya shafa za su gabatar da rahoto ga jama'a game da masu tayar da zaune tsaye da ke ɓoye a bayan zanga-zangar halal ta mutane ƴan kasuwa.
Ya yi ishara da cewa matasa da 'yan ƙasa da suka yi zanga-zanga sun nisanta kansu daga waɗanda ke haifar da tashin hankali da rudani.
Da yake jawabi a taron Majalisar Koli ta Ruwa, wanda Ministan Makamashi, Ministan Noma, Shugaban Kungiyar Kare Muhalli, Sakataren Majalisar Ministoci, Kakakin Gwamnati, Shugaban Kwamitin Majlis kan Mataki na 90 na Kundin Tsarin Mulki, da wakilan hukumomin da abin ya shafa, Muhammad Arif ya bayyana cewa: 'Yan ƙasa suna tabbatuwa akan turba a kowane yanayi da ƙasa da jiha ke buƙatar shigar jama'a.
Ya jaddada: A cikin abubuwan da suka faru kwanan nan, an fallasa shirye-shiryen maƙiya cikin ɗan gajeren lokaci, kuma a cikin makonni masu zuwa, cibiyoyi masu alhakin za su gabatar da rahoto ga jama'a game da maciya amana da ke ɓoye a bayan zanga-zangar halal ta al'umma da ƴan kasuwa.
Arif ya ƙara da cewa: Maƙiya sun fahimci sau da yawa a cikin shekaru 50 da suka gabata cewa fito na fito da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba ya amfanarsu, kuma manufofinsu za su bayyana ga mutanen Iran nan ba da jimawa ba.
Ya kuma lura cewa matasa da 'yan ƙasa da suka yi zanga-zangar sun raba sahunsu da masu tayar da zaune tsaye da kuma ɓattattun mutane.
