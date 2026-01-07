Ministan Harkokin Wajen Lebanon: Sojoji Na Iya Fuskantar Hizbullah Da Karfin Tuwo

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Ministan Harkokin Waje na Lebanon Youssef Raji, a wata hira da Cibiyar Washington don Siyasar Near East, ya sake nanata babban abin da gwamnatin Lebanon ta bawa fifiko, yana mai kiransa da kawar da Hizbullah. Ya yi gargadin cewa duk da cewa an ba wa Hizbullah damar shiga siyasa, ba zai yiwu ta ci gaba da rike makamai ba bisa doka ba. Raji ya yi ikirarin cewa akwai yarjejeniya tsakanin gwamnati da mutanen Lebanon cewa dole ne a wargaza Hizbullah a kuma kwace makamanta, burin da ya ce Majalisar Dinkin Duniya, Amurka da Isra'ila suma suke kokarin yi.
Ministan Harkokin Waje, yana mai ishara da cewa wannan kokarin kwance damarar ya dogara ne akan bukatar mutanen Lebanon da kuma dawo da ka'idodin kundin tsarin mulki da Yarjejeniyar Taif, bai dauki wannan matakin a matsayin farkon yakin basasa ba. Ya jaddada cewa sojojin Lebanon suna da ikon fuskantar Hizbullah gaba ɗaya ta fuskar soji idan ya zama dole. Raji ya yi imanin cewa Hizbullah a halin yanzu tana neman samun lokaci don sabunta sojojinta da kuma ci gaba da mamaye ƙasar.
Duk da haka, Raji ya yarda cewa sojojin Lebanon suna fuskantar ƙalubale masu tsanani. Ya bayyana cewa sojojin suna da cikakken alhakin lamarin, amma saboda ƙarancin albarkatu da ma'aikata, ba za su iya gudanar da ayyukan kwance damarar yaƙi a yankunan kudu (kudancin kogin Litani) da arewa (arewacin Litani) a lokaci guda ba. Ya ɗauki rashin isassun sojojin a matsayin wani mataki na ɗan lokaci kawai kuma ya sanar da cewa ya kamata a ci gaba da aikin kwance damarar yaƙi a yankuna da matakai har sai an kwace makaman Hizbullah gaba ɗaya daga hannunsu.
Dangane da dangantakar ƙasashen waje, Ministan Harkokin Waje ya sanar da matsayin Lebanon a hukumance a matsayin neman zaman lafiya da dukkan ƙasashe, ciki har da Isra'ila. Duk da haka, ya jaddada cewa wannan har yanzu lokacinsa bai yuwa ba tukuna, domin Lebanon har yanzu tana cikin wani yanayi na yaƙi da Isra'ila a hukumance a ƙarƙashin dokokinta na cikin gida.
Zaman lafiya yana da sharaɗin amincewa da cikakken shirin zaman lafiya na Larabawa da aka amince da shi a taron kolin Beirut a shekarar 2002, wanda ke ba da tabbacin mafita tsakanin ƙasashe biyu. A ƙarshe, game da tattaunawar da ake ci gaba da yi a ƙarƙashin tsarin kula da tsagaita wuta, Raji ya bayyana naɗin jami'in diflomasiyyar farar hula don wakiltar Lebanon a matsayin wani mataki mai kyau amma "mafi yawan alamu". Ya bayyana cewa kasancewar wakilin farar hula ba zai faɗaɗa faɗin tattaunawar ba, domin kuwa abin da tattaunawar za ta mayar da hankali a kai zai kasance ne kawai ga batutuwan fasaha da aiwatar da tsagaita wuta, kuma ba zai magance muhimman batutuwan siyasa da tsaro ba.
Your Comment