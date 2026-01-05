Colombia A Majalisar Tsaron: Amurka T Yi Barazanar Sace Shugabanmu

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Taron Majalisar Tsaron Majalisar Dinkin Duniya kan cin zarafin Amurka a kan Venezuela ya fara yanzu. Taron gaggawa na Majalisar Tsaron Majalisar Dinkin Duniya kan cin zarafin Amurka a kan Venezuela ya tabbatar da cewa: Dole ne a amince da amfani da karfi akan siyasa da 'yancin kai na kasashe da ikon mallakar yankuna.
Wakiliyar Colombia ta ƙara da cewa: Keta Sararin Samaniyar Caracas Ya Kasance Keta Hakkin Mallakar Ƙasar Venezuela. Idan aka aiwatar da wannan barazanar kama shugabanmu, za a yi babban tashin tashi na a kan Amurka.
Jefa bamabamai da dama da keta sararin samaniyar Caracas, Venezuela da sojojin sama suka yi, gami da lalata muhimman kayayyakin more rayuwa da 'yan kasa, keta hakkin mallakar kudirin kasar da 'yancin kai na yankin kasar Venezuela ne.
Dole ne a girmama yankunan kasashe; idan akwai barazana kai tsaye ga fararen hula da 'yan kasa, akwai wajibi ga dukkanmu mu tabbatar da zaman lafiya.
Iran: Amurka tana yin munafunci da zubar da hawayen kada ga al'ummar Iran / Jamhuriyar Musulunci ta jaddada 'yancinta na mallakar iko da 'yancin kai
Wakilin Iran a taron gaggawa na Majalisar Tsaron Majalisar Dinkin Duniya kan batun harin da Amurka ta kai wa Venezuela:
Amurka na ƙoƙarin aiwatar da dokokinta na cikin gida maimakon dokokin ƙasa da ƙasa, kuma wannan lamari ne mai matuƙar haɗari.
Manufar Amurka ta amfani da ƙarfi tana barazana ga tsarin al'ummar duniya.
Amurka ta ɗauki matakai don isa ga wasu ƙasashe da yankuna kuma ta yi barazana ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran wadda hakan ya sabawa Yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya.
Amurka tana yin munafunci da zubar da hawayen kada ga al'ummar Iran.
Moscow: Babu hujjar aikata laifin da Amurka ta aikata a Caracas
Wakilin Rasha ya yi Allah wadai da matakin sojin Amurka a Venezuela, ya yi kira da a saki shugaban kasar da matarsa nan take, sannan ya jaddada cewa ya kamata a warware bambance-bambancen ta hanyar tattaunawa.
Wakilin China: Ayyukan Amurka a Venezuela ba bisa ka'ida ba ne / Mun yi Allah wadai da amfani da karfi kan Venezuela
Amurka ta kai mummunan hari kan Venezuela, ta sace shugaban da matarsa, sannan ta kaddamar da wani aikin soja, kuma China ta kaɗu da wannan lamari.
