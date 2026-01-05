Amurka: Hotuna Da Bidiyon Yadda Aka Kai Maduro Zuwa Kotu A New York

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya kawo maku cewa: kafafen yada labarai na Amurka da Turai sun buga sabbin hotuna na mika Nicolás Maduro, shugaban Venezuela, zuwa wata kotu a birnin New York, da ke arewa maso gabashin Amurka, a yau Litinin da rana; matakin da aka dauka bayan sace shi a lokacin harin sojojin Amurka a Venezuela.
A daren Asabar, 3 ga Janairu, 2026, bisa umarnin Shugaban Amurka Donald Trump, Sojojin Amurka suka kai hari kan Venezuela sabanin ka'idoji da dokoki na kasa da kasa, ta kama shugaban wannan kasa ta Latin Amurka a birnin Caracas, babban birnin Venezuela, ta kuma mayar da shi yankin Amurka. Gwamnatin Venezuela ta bayyana matakin a matsayin "mamayewar soja" kuma ta yi kira da a gudanar da taron gaggawa na Majalisar Dinkin Duniya, inda ta ayyana dokar ta-baci.
Rahotanni sun ce Maduro zai gurfana a gaban kotun tarayya da ke New York ranar Litinin kan zargin jagorantar wata kungiyar masu safarar miyagun kwayoyi, zargin da jami'an Washington suka ce ya fi shekaru 25 kuma an fara gabatar da shi ne a shekarar 2020 a lokacin gwamnatin Trump ta farko. Masu lura da al'amura sun ce, wannan shari'ar ta haifar da tambayoyi masu tsanani game da amfani da karfi da Amurka ke yi wajen gudanar da shari'a da kuma iyakokin ikon shugaban kasa.
Bayan kama shi, an mayar da shugaban Venezuela zuwa Cibiyar Tsare Fursunoni ta Metropolitan da ke Brooklyn a birnin New York, wurin da ake ganin yana da mummunan suna ga fursunoni. Alkalin da ke sauraron shari'ar ana cewa Alvin Hellerstein ne, alkalin tarayya a New York kuma wanda aka nada a gwamnatin Bill Clinton.
A lokaci guda, kasashe da dama sun yi Allah wadai da matakin Washington, suna gargadin illar wannan hali ga zaman lafiyar yankin da kuma tsarin kasa da kasa. A lokaci guda, kwararrun lauyoyi sun kimanta tuhumar da ake yi wa Maduro a matsayin mai wahalar tabbatarwa kuma sun nuna sabanin da ke tsakanin dokokin Amurka a irin wadannan shari'o'i.
