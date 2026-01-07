Trump Zai Yanke Qudirin Kan Man Fetur Na Venezuela Ranar Juma'a

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Trump ya rubuta a wani rubutu a dandalin sada zumunta mai suna "Gaskiya!": Za a jigilar man fetur mai inganci ta jiragen ruwa na ajiya sannan a sauke shi kai tsaye a tashoshin jiragen ruwa na Amurka, yana mai jaddada cewa ya nemi Sakataren Makamashi Chris Wright da ya aiwatar da shirin nan take.
Ya kara da cewa kudaden shiga daga sayar da man fetur za su ci gaba da kasancewa karkashin ikonsa a matsayinsa na shugaban Amurka don amfani da shi don abin da ya kira "fa'idar mutanen Venezuela da Amurka".
Dangane da wannan, Associated Press ta rubuta: Fadar White House tana shirya wani taro a ofishin Trump White House ranar Juma'a tare da manyan jami'ai daga manyan kamfanonin mai ciki har da Exxon, Chevron da ConocoPhillips don tattauna batun Venezuela da kuma shirinsu na shiga cikin harkar man fetur na kasar. Trump ya ce Washington za ta sayi ganga miliyan 30 zuwa 50 na man fetur daga Venezuela.
