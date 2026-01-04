Sheikh Naim Qassem: Tafarkin Gwagwarmaya Bisa Koyi Daga Shahid Suleimani Ya Na Ci Gaba Da Ƙarfi Fiye Da Da

Sheikh Naim Qassem, Shugaban Hizbullah na Lebanon, ya jaddada a ranar cika shekaru shida da shahadar kwamandojin gwagwarmaya cewa tafarkin Gwagwarmaya ya na ci gaba da ƙarfi fiye da da, wanda ya samu koyi daga koyarwar Shahid Laftanar Janar Qassem Suleimani Rh. Ya tunatar da cewa Shahid Suleimani ya taka muhimmiyar rawa wajen tsarawa da gina rundunar gwagwarmaya tun 1998 kuma ya zama alama ta jagoranci mai inganci da tasiri da kulawa ta hanyar dakile ayyukan Amurka.
Da yake magana game da goyon bayan Iran ga gwagwarmayar Falasdinawa, Sheikh Qassem ya jaddada cewa Lebanon ta cimma manyan nasarori ta hanyar dogaro da mutane, sojoji, da Gwagwarmaya, kuma sadaukarwar da aka yi a Yemen da Iraki suma sun taka muhimmiyar rawa. Ya ƙara da cewa ta'addancin Amurka ba zai iya dakatar da tafarkin gwagwarmaya ba kuma jinin shahidai, musamman Hajj Qassem da Abu Mahdi al-Muhandis, ya haifar da ƙarin kwarin gwiwa wajen karya ayyukan Amurka da ISIS.
"Za Mu Ci Gaba A Kan Tafarkinmu Da Ƙarfi Kuma Muna Ci Gaba Da Yin Ƙarfi Fiye Da Da."
Iran Ba Ta Samu Komai Ba Sakamakon Goyon Bayan Da Ta Yi Wa Hizbullah
Sakataren Janar na Hizbullah na Lebanon ya bayyana cewa: "Iran tana son zaman lafiya a yankin kuma ba ta dauki wani mataki don sauya yanayin da ake ciki a Lebanon ba har zuwa yanzu". Ya kuma kara da cewa: "Muna alfahari da samun dangantaka da Iran."
