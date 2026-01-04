Farhat: Yunkurin Tayar Da Hankali A Iran Ɗaukar Nauyin Amurka Ba Sabon Abu Bane

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya kawo maku cewa: a cikin 'yan kwanakin nan mun shaida tarzoma da tashin hankali a sassan kasar Iran. Bayan shan kayen da abokan gaba Sahiyoniya da Amurka a yakin kwanaki 12, sun yi kokarin jefa sararin Iran zuwa ga rashin kwanciyar hankali da tashin hankali a fannin tattalin arziki da zamantakewa.
Jiya, Jagoran juyin juya halin Musulunci ya gana da iyalan shahidai a lokacin bikin zagayowar ranar haihuwar Imam Ali (AS) da kuma cika shekaru shida na shahadar Shahid Hajj Qassem Suleimani, kuma a cikin wannan taron ya ce game da abubuwan da suka faru kwanan nan; "Zanga-zangar ta dace, amma zanga-zanga ta bambanta da tarzoma," ina da ce: "Hukumomin ya kamata su yi magana da masu zanga-zangar, amma yin magana da mai tada tarzoma ba shi da amfani, sai dai ya kamata su zaunar da masu tarzoma a wurarensu". Jagoran juyin juya halin Musulunci ya kara da cewa: "Ba abin yarda ba ne ga wasu mutane su fake a ƙarƙashin lakabi da sunaye daban-daban su goyi bayan yan kasuwa masu gaskiya, lafiyayyu kuma masu juyin juya hali da nufin lalata da kuma haifar da rashin tsaro a ƙasar, da kuma amfani da zanga-zangarsu don tayar da zaune tsaye...."
Dangane da wannan, wakilin ABNA ya yi tattauna da Malama Zeynab Farhat, wata mai fafutukar kafofin watsa labarai da yanar gizo ta Lebanon wacce ke aiki a fagen watsa labarai na duniya da kuma samar da batutuwa na cikin gida, game da tarzomar da aka yi kwanan nan a Iran da kuma mafita don fuskantar su:
Malama Zeynab Farhat ta ce: "Ba wannan ne karo na farko da Amurka da Isra'ila suka kashe ɗaruruwan miliyoyin daloli don aiwatar da irin waɗannan ayyukan don kawo cikas ga yanayin cikin gida da tsaron Iran ba."
Ta ci gaba: Bangaren Amurka da Isra'ila sun shafe shekaru suna ƙoƙarin haifar da tarzoma ta cikin gida a Iran a ƙarƙashin dalilai daban-daban kuma suna ba da tallafin kuɗi kai tsaye ga ƙungiyoyi da shugabanni masu tayar da zaune tsaye don haifar da rikici a cikin tituna.
Farhat ta ƙara da cewa: Su, tare da sojojinsu na haya a cikin gida, suna amfani da duk wani abu na cikin gida a Iran don ƙarawa miya gishiri da karkatar da gaskiya da kuma jawo mutane zuwa tituna. A cikin shekarun da suka gabata, suna ci gaba da tsara batutuwa daban-daban kamar ƙara farashin mai da mutuwar wata ƙaramar yarinya, kuma kowane lamari ya kasance to da bayar da umarni su ne.
Malamar ta ƙara da cewa: Bayan shan kayen Isra'ila da Amurka a hannun Iran a yakin kwanaki 12, suna neman haifar da tawaye da rudani a cikin gida a ƙarƙashin hujjar ƙara darajar dala, kuma wannan batu ya kasance kamar basu haske ne da dama don taimakawa wajen haifar da rudani a cikin gida a Iran.
Gabatar da mafi kyawun mafita don yaƙi da rudani a cikin gida, wannan mai fafutukar kafofin watsa labarai ta ce: "Mafi kyawun mafita don fuskantar wannan tawaye shine wayewar da kai da yin bayanai na gaskiya, kuma wannan muhimmin aiki alhakin kafofin watsa labarai da masu aiki da kafofin watsa labarai ne." Ta ce: "Shekaru biyu a Gaza, mun shaida cewa kafofin watsa labarai na Gaza sun watsa bidiyoyin gaskiya game da laifukan Isra'ila ga duniya, kuma abin farin ciki ne, kafofin watsa labarai na Gaza sun yi ƙarfi sosai kuma sun sami damar sanar da duniya game da munanan laifukan Isra'ila da Amurka a Gaza."
ta jaddada cewa: "Muna buƙatar wayar da kan duniya game da duk waɗannan tarzoma, a yanar gizo da kuma a fagen, kuma ina ganin alhakin 'yan Iran ne su bayyana gaskiya, a tituna da kuma a yanar gizo, domin a yau muna ganin suna ƙoƙarin karkatar da gaskiya ta hanyar ƙirƙirar faifan bidiyoyin da aka yi amfani da su, waɗanda aka yanke, da kuma waɗanda aka yi amfani da su ta hanyar murya." Farhat ta ce: "Tare da bayar da koren haske daga iyayengijinsu, masu tayar da zaune tsaye suna ƙoƙarin buga faifan bidiyo a yanar gizo da sunan 'yan kasuwa da masu sana'a tare da muryar da ake so, don haka bayyana gaskiyar lamari yana da mahimmanci kuma wajibi ne".
Ta ce ya zama dole a bayyana abubuwan da suka faru a cikin Iran ga masu sauraro waɗanda ba 'yan Iran ba da kuma a wajen Iran: Masu fafutukar kafofin watsa labarai na Iran da kuma sararin samaniyar yanar gizo ya kamata su samar da abubuwa daga cikin gida a cikin Turanci da Larabci da sauran yarukan duniya ga masu sauraro waɗanda ba 'yan Iran ba, saboda bayanansu daga cikin Iran yana da iyaka sosai. Samar da faifan bidiyo kai tsaye a cikin Turanci da Larabci ko tare da ƙaramin rubutu yana da matuƙar muhimmanci, kuma bai kamata mu gamsu da samar da abubuwan cikin gida a cikin Farisanci kawai ba.
Farhat ta ce: Hukumomin labarai waɗanda ke da sassan Larabci da Turanci suna da alhakin musamman na samar da batutuwa na cikin gida kai tsaye a cikin waɗannan harsuna biyu, saboda ƙaryar kafofin watsa labaran masu adawa, masu sauraro waɗanda ba 'yan Iran ba ne suka fi fuskantar yaudara daga kafofin watsa labarai na Yamma, kuma wasu daga cikinsu suna ganin cewa yanayin da ke cikin Iran ya zama mara aminci.
Ta kammala da cewa: "Saboda haka, duk 'yan jarida da ke goyon bayan tsarin gwagwarmaya, a ciki da wajen Iran, dole ne su bayyana dalilin da ya sa ƙasashen Yamma da Amurka ke haifar da rudani a Iran."
...........
Your Comment