Tarihin Hare-Haren Sojin Amurka A Latin Amurka Kafin Venezuela

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Amurka ta kai wani babban hari a Venezuela a ranar Asabar kuma ta kama Shugaban kasar, Nicolas Maduro; wani mataki da ake gani a matsayin ci gaba da dogon tarihin Washington na tsoma bakin soji a Latin Amurka.
A cewar wani rahoto da kafar Al-Arabi Network ta fitar, Marigayi Shugaban Venezuela Hugo Chavez da magajinsa, Maduro, sun sha zargin Washington da goyon bayan yunkurin juyin mulki; ciki har da juyin mulkin da ya kawar da Chavez daga mulki na tsawon kwanaki biyu a 2002.
Hare-haren 'Yan Tawaye A Guatemala
A ranar 27 ga Yuni, 1954, sojojin haya da Washington ta horar kuma ta ba da kuɗaɗen su ga Shugaban Guatemala Kanar Jacobo Arbenz Guzmán sun kifar da gwamnatinsa. Wannan matakin ya zo ne bayan da gyare-gyaren filaye suka yi barazana ga muradun kamfanin Amurka mai karfi United Fruit Corporation - wanda daga baya aka sake masa suna Chiquita Brands.
A shekarar 2003, Amurka ta saka Hukumar Leken Asiri ta Tsakiya (CIA) a cikin tarihinta na yaƙi da gurguzu.
Mamayar Tekun Aladu
Tsakanin 15 da 19 ga Afrilu, 1961, kimanin 'yan tawayen adawa da Castro 1,400 da CIA ta horar kuma ta ba su kuɗi sun yi ƙoƙarin kai hari a cikin ruwa a yankin Tekun Aladu, mai nisan kilomita 250 daga Havana, amma sun kasa kifar da gwamnatin Fidel Castro.
A cikin wannan yaƙin, an kashe kusan mutane 100 a ɓangarorin biyu.
A shekarar 1965, a ƙarƙashin hujjar fuskantar barazanar gurguzu, Amurka ta aika da sojojin ruwa da sojojin ƙasa zuwa Santo Domingo don murkushe tawayen da magoya bayan hambararren shugaban ƙasa Juan Bush suka yi.
Amurka ta kuma goyi bayan wasu kama-karya na soja a yankin, wanda ta gani a matsayin shinge ga ƙungiyoyin hagu.
Goyon Baya Ga Pinochet Da "Yaƙin Datti"
Washington ta taka rawa a juyin mulkin da Augusto Pinochet ya yi a ranar 11 ga Satumba, 1973 a kan Shugaban gurguzu na Chile Salvador Allende.
Sakataren Harkokin Waje Henry Kissinger shi ma ya goyi bayan majalisar sojojin Argentina a shekarar 1976, yana mai kira da a kawo ƙarshen "Yaƙin Datti" da 'yan adawa da sauri. A cewar takardun da aka fitar a shekarar 2003, aƙalla 'yan adawa 10,000 sun ɓace a wannan lokacin.
A shekarun 1970 da 1980, gwamnatocin kama-karya na soja guda shida - Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, da Brazil - sun haɗu a Operation Condor don kawar da 'yan adawa na hagu, wani aiki da Amurka ta goyi baya a ɓoye.
Yaƙe-yaƙen Basasa A Tsakiyar Amurka
A shekarar 1979, juyin juya halin Sandinista Front a Nicaragua ya hambarar da mai mulkin kama-karya Anastasio Somoza. Shugaban Amurka Ronald Reagan, wanda ya damu da kawancen Managua da Cuba da Tarayyar Soviet, ya ba CIA izinin bayar da tallafin kuɗi na dala miliyan 20 ga Contras (masu adawa da juyin juya hali).
Yaƙin basasa ya yi sanadiyyar mutuwar mutane kimanin 50,000 kuma ya ƙare a watan Afrilun 1990.
Reagan ya kuma aika da masu ba da shawara kan soja zuwa El Salvador don murkushe Farabundo Martí National Liberation Front (FNL), yaƙin da ya kashe kimanin mutane 72,000 tsakanin 1980 da 1992.
Wannan farmakin, wanda Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da shi, ya ƙare a ranar 3 ga Nuwamba, inda ya yi sanadiyyar mutuwar sama da mutane 100.
Yaƙin Da Ake Yi Da Gurguzu A Panama
A shekarar 1989, bayan zaɓen da aka yi a Panama mai cike da ce-ce-ku-ce, George W. Bush ya ba da umarnin shiga tsakani na soja wanda daga ƙarshe ya kai ga mika wuya ga Janar Manuel Noriega, wanda ya taɓa yin aiki da CIA.
Kimanin sojojin Amurka 27,000 ne suka shiga wannan aikin, wanda aka sani da "Dalili Mai Kyau." Alkaluman hukuma sun nuna cewa adadin ya kai 500, yayin da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka ce an kashe wasu dubbai.
An daure Noriega a Amurka na tsawon shekaru sama da 20 bisa zargin safarar miyagun ƙwayoyi, kafin a mayar da shi Faransa da Panama don yin wasu hukunce-hukunce.
Makarantar Amurka
A shekarar 1946, an kafa wata makarantar soja mai suna Makarantar Amurka a Panama da manufar horar da sojoji don yaƙi da gurguzu. Ta kasance ƙarƙashin ikon Amurka har zuwa 1984. An horar da yawancin shugabannin mulkin kama-karya na yankin a can.
Tarihin Tsoma Bakin Sojojin Amurka A Latin Amurka Kafin Venezuela
Mamaye Grenada
A ranar 25 ga Oktoba, 1983, Amurka ta mamaye tsibirin Grenada bayan da majalisar sojoji ta hagu ta kashe Firayim Minista Maurice Bishop kuma 'yan Cuba sun faɗaɗa filin jirgin saman ƙasar.
Reagan ya ƙaddamar da Operation Urgent Fury, yana iƙirarin kare 'yan ƙasar Amurka 1,000 kuma bisa buƙatar Ƙungiyar Kasashen Gabashin Caribbean.
Ƙara matsin lamba da Amurka ke yi wa Venezuela, gami da toshe hanyoyin jiragen ruwa, kwace jiragen ruwa masu ɗaukar mai, da kuma tuhumar safarar miyagun ƙwayoyi, yana tunatar da mamayar da sojojin ƙasar suka yi wa Panama a 1989; wani tsari mai maimaituwa na shiga tsakani wanda ya bar dubban fararen hula da suka rasa rayukansu a cikin shekarun baya-bayan nan kuma ya fifita muradun Washington fiye da ikon mallakar ƙasashe.
Bita kan abubuwan da suke faru a Latin Amurka kwanan nan ya nuna cewa siyasar shiga tsakanin soja na Amurka ga gwamnatoci masu zaman kansu a yankin suna da dogon tarihi, kuma ana ci gaba da maimaita misalan tarihi a cikin manufofin ƙasashen waje na Washington.
Mamayar Panama; Wani Sauyi A Shiga Tsakanin Sojojin Amurka
A watan Disamba na 1989, George Bush Sr. ya bayar da umarnin aiwatar da abin da ake kira "Dalili Mai Kyau" a Panama. A lokacin wannan aikin soji, kimanin sojojin Amurka 30,000 sun shiga Panama don hambarar da Janar Manuel Noriega, mai mulkin Panama a wancan lokacin. A kafin hakan ana ɗaukar Noriega a matsayin mai haɗin gwiwa da Hukumar Leken Asiri ta Amurka kuma daga baya suka kai masa hari da fakewa da fataucin miyagun ƙwayoyi.
Ƙididdigar da aka yi a hukumance a Amurka ta nuna cewa adadin fararen hula 'yan Panama da aka kashe ya kai 202, amma majiyoyi masu zaman kansu, ciki har da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da cibiyoyin gida, sun kiyasta adadin waɗanda abin ya shafa ya kai tsakanin 300 zuwa dubbai. An kusan lalata unguwanni kamar El Chorrillo gaba ɗaya a lokacin ta sanadiyyar bama-bamai da gobarar da ta yaɗu.
Allawadai Da Ƙasashen Duniya Sukai A Ga Tarihin Juyin Mulkin Da Amurka Ke Gudanarwa
Majalisar Dinkin Duniya ta ɗauki wannan matakin a matsayin keta dokokin ƙasa da ƙasa, kuma Majalisar Dinkin Duniya ta yi Allah wadai da mamayar da Amurka ta yi wa Panama da ƙuri'u 75 dake goyon baya. Ana iya yin nazarin wannan lamari dangane da dogon tarihin tsoma bakin Amurka a Latin Amurka; Daga "yaƙe-yaƙen ayaba" zuwa juyin mulkin da Washington ta goyi bayan a Guatemala a 1954, Chile a 1973, da Nicaragua, duk an yi niyya ne don shawo kan gwamnatoci masu zaman kansu da kuma sarrafa albarkatun ƙasarsu.
A shekarar 2025, gwamnatin Donald Trump ta bi irin wannan hanyoyin da ta saba bi akan Venezuela. Waɗannan sun haɗa da toshewar jiragen ruwa gaba ɗaya, kwace jiragen ruwa guda biyu da ke ɗauke da mai a Venezuela a cikin ruwan ƙasashen duniya, da kuma zarge-zargen da ake yi wa Shugaba Nicolas Maduro na jagorantar "ƙungiyar 'yan ta'adda ta narco" - tuhume-tuhumen da babu wata cikakkiyar shaida akai.
Yukunrin ya haifar da rage fitar da mai a Venezuela sosai, kuma rahotannin toshewar siginar GPS a Caribbean sun haifar da damuwa game da tsaron sama da teku.
Wannan hanyar ba ta takaita ga Latin Amurka ba kuma an maimaita ta a wasu manyan rikice-rikicen da Amurka ke jagoranta. An kiyasta cewa Yaƙin Vietnam tsakanin 1955 da 1975 ya kashe kimanin fararen hula miliyan biyu na Vietnam. A mamayar Iraki a 2003, majiyoyi kamar Iraq Body Count sun sami asarar rayuka sama da fararen hula 200,000 daga tashin hankali kai tsaye.
Bukatun Siyasa Da Ikon Mallakar Ƙasa
Kwatanta waɗannan abubuwan da suka faru ya nuna daidaito mai mahimmanci a cikin manufofin ƙasashen waje na Amurka, ta amfani da dalilai kamar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ko haɓaka dimokuradiyya don ba da hujja ga ayyukan da babban manufarsu ita ce samun damar samun albarkatun dabaru da canza gwamnatoci masu zaman kansu. Madatsar ruwan Panama a cikin shekarun da suka gabata da kuma babban rijiyar mai ta Venezuela a halin da ake ciki yanzu misalai ne na waɗannan muradun dabarun siyasar Amurkan.
Wanda A Karshen Ya Kai Ga Kai Harin Amurka A Venezuela Da Kuma Kama Shugabanta.
Waɗannan tsoma baki, waɗanda suka sha fuskantar suka akai-akai daga al'ummomin duniya, sun haifar da rashin kwanciyar hankali na dindindin, keta haƙƙin ɗan adam da yawa, da kuma raunana ikon mallakar ƙasa, suna sake nuna buƙatar girmama dokokin ƙasa da ƙasa da kuma fuskantar rashin haɗin kai wanda ke barazana ga zaman lafiyar yanki.
