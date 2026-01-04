Takaitaccen Rahoto Kan Ra’ayoyin Kasashen Duniya Kan Harin Da Amurka Ta Kai Venezuela

A cewar rahotannin da suka gabata, martanin ƙasashen duniya game da tsoma bakin sojojin Amurka da kama shugaban Venezuela Nicolás Maduro a fili ya rabu biyu. Ga jerin ƙasashe da ƙungiyoyi waɗanda suka yi bayani dalla-dalla, waɗanda Ra’ayoyinsu suka rarraba:
China: "Ta yi matukar mamaki kuma Ta yi Allah wadai da gaske," Tana neman a saki Maduro da matarsa nan take da kuma kawo ƙarshen kifar da gwamnatin Venezuela.
Rasha Ta yi Allah wadai da matakin Amurka a matsayin "keta haƙƙin ƙasa" da kuma babban keta dokokin ƙasa da ƙasa.
Iran Ta kira wannan matakin a matsayin "ta'addancin ƙasa," hari kan ikon Venezuela da ra'ayin jama'a, kuma tana nuna goyon bayanta ga Venezuela.
Koriya ta Arewa Ta yi Allah wadai da harin Amurka da kama shi, tana mai kiransa da babban keta haƙƙin ƙasar Venezuela.
Cuba Ta yi Allah wadai da "ta'addancin da Amurka ta yi wa jama'ar Veneuela" sosai, sannan ta yi kira ga ƙasashen duniya da su yi Allah wadai da wannan "ta'addancin.
Brazil Shugaba Lula ya bayyana cewa harin bam da kama shugaban ƙasa "ya ketare iyaka da ba za a yarda da ita ba," mummunan cin mutuncin 'yancin kai, da kuma keta dokokin ƙasa da ƙasa.
Mexico Ta yi Allah wadai kuma ya yi watsi da matakin soja na Amurka da ta ɗauka a gefe ɗaya, tana mai jaddada cewa tattaunawa ita ce hanya ɗaya tilo da ta dace don warware bambance-bambance.
Chile Ta yi Allah wadai da matakin soja da Amurka ta ɗauka kuma ta yi kira da a warware rikicin cikin lumana.
Colombia Shugaba Gustavo Petro ya yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da Ƙungiyar Amurka da su kira taro nan take don yin tambaya game da halalcin matakin.
Afirka ta Kudu Ta nemi taron gaggawa na Majalisar Tsaron Majalisar Dinkin Duniya kan wannan batu.
Malaysia Tana adawa da duk wani nau'in tsoma baki na ƙasashen waje da barazanar ƙarfi, tana kira ga dukkan ɓangarorin da su yi taka tsantsan sosai kuma su nemi mafita ta lumana ta hanyar tattaunawa.
Singapore Tana nuna "babban damuwa" game da tsoma bakin Amurka kuma tana ci gaba da adawa da duk wani tsoma bakin soja na ƙasashen waje wanda ya saɓa wa dokokin ƙasa da ƙasa.
EU: Bayanan hukuma sun kasance masu taka tsantsan, suna mai da hankali kan sa ido sosai kan lamarin kuma suna kira ga dukkan ɓangarorin da su yi taka tsantsan da kuma girmama dokokin ƙasa da ƙasa da Yarjejeniyar Majalisar Dinkin Duniya, amma suna ishara da cewa Maduro "ba shi da halalci."
Ana Allah wadai da kuma kiran a saki: Musamman haɗa da ƙasashe kamar China, Rasha, Iran, Cuba, da Bolivia. Gabaɗaya suna bayyana ayyukan Amurka a matsayin babban keta haƙƙin mallaka da dokokin ƙasa da ƙasa.
Bambance-bambance a Latin Amurka: Martanin da aka mayar a yankin yana gauraye. Brazil, Mexico, Colombia, Chile, da sauran gwamnatocin hagu ko na tsakiya sun yi Allah wadai da kamen; yayin da gwamnatocin dama kamar Argentina, Ecuador, da Paraguay suka yi maraba ko suka goyi bayansa hakan.
Your Comment