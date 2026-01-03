Saudiyya Ta Kai Hare-Hare Kan Matattarar Dakarun UAE A Hadramawt

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: kafofin watsa labarai na cikin gida sun ruwaito cewa jiragen saman kawancen da Saudiyya ke jagoranta sun kai hare-hare sau bakwai kan abin da ake kira "Sansanin Brigade na 37," wanda ke karkashin ikon Hadaddiyar Daular Larabawa da wakilanta ke iko da shi, a yankin Khash'ah a Wadi Hadramawt. Wannan yana nuna wani ci gaba mai hatsari a kasa, yana nuna karuwar rikici tsakanin wakilan mai kai hari a cikin yankunan da aka mamaye.
Majiyoyi sun bayyana cewa hare-haren jiragen saman sun kai hari kan wurare da taruka a cikin sansanin, a hare-haren sama mai yawa a yankin. Wannan ya haifar da firgici a tsakanin mazauna da ke zaune kusa da wuraren da aka nufata, wanda fargabar karuwar rikicin da kuma sauya Wadi Hadramawt zuwa filin yaƙi a bayyane tsakanin sojojin masu kai hari da kuma wakilansu.
Wannan hare-haren sun zo ne sakamakon karuwar sabani tsakanin ajandar Saudiyya da Hadaddiyar Daular Larabawa. Sojojin da ke da alaƙa da kowanne ɓangare sun zama kayan aiki a gwagwarmayar samun iko da mulki, ba tare da la'akari da muradun, tsaro, ko kwanciyar hankali na mutanen Hadramawt ba. Wannan yanayi ya bayyana ainihin yanayin abin da ake kira "haɗin gwiwa," wanda ya zama ba zai iya sarrafa rikice-rikicen cikin gida ba.
Zarge-zargen Juna Tsakanin Sojojin Masu Kai Hare-haren:
Jakadan Saudiyya kuma mai mulkin lardunan da aka mamaye, Mohammed Al Jaber, ya tabbatar da cewa shugaban kwamitin riƙon ƙwarya na Kudancin ƙasar, maci amanar Aidarus al-Zubaidi, ya hana jirgin tawagar Saudiyya sauka a Aden a ranar 1 ga Janairu. Wannan matakin ya nuna wani matakin tashin hankali da rashin bin doka da aka taɓa gani a cikin wakilan mai kai hari kuma ya bayyana rashin iko ko da akan kayan aikinsu. Jakadan Saudiyya ya bayyana a cikin jerin rubuce-rubucensa a shafinsa na Facebook a ranar Juma'a cewa cin amanar Al-Zubaidi ya bayar da umarni kai tsaye na rufe zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin saman Aden. Ya tabbatar cewa wadannan matakan sun yi wa mutanen Yemen mummunan illa kuma sun shafi rayuwar 'yan kasa da bukatunsu na asali, yana mai ba da ƙarin shaida cewa wurare masu iko sun zama kayan aiki da kawancen zalunci da mamaya da wakilansu ke amfani da su don cimma nasarorin siyasa da kuma tsare-tsare masu tsauri.
Waɗannan ikirari sun nuna irin yadda rikicin ya yi kamari a yankunan gabashin da aka mamaye, inda aka mayar da filayen jiragen sama da muhimman cibiyoyi zuwa kayan aiki na matsin lamba da kwace iko, yayin da dan kasar Yemen ke shan wahala da kuma takaita 'yancinsu na tafiye-tafiye, da kuma samun magani.
A Jihar Hadramawt, gwamnan cin amanar da Saudiyya ta naɗa, Salem Al-Khanbashi, ya sanar da cewa shugabannin hukumomin yankin suna sa ido sosai kan yunƙurin da ake yi na hargitsi da satar kayan aiki da aka kai wa rumbunan makamai da harsasai a filin jirgin saman Al-Rayyan da ke Mukalla. Wannan wata alama ce mai haɗari ta faɗaɗa rashin tsaro da kuma rashin ingantaccen tsarin kula da muhimman wurare. Maci amanar Al-Khanbashi ya dora alhakin mamayar Hadaddiyar Daular Larabawa kan abin da ya faru a Filin Jirgin Sama na Al-Rayyan, saboda gazawarta na mika filin jirgin ga hukumomin yankin bayan janyewarta. Wannan ya bude kofar rudani wanda ya bayyana rawar da Abu Dhabi ke takawa wajen kula da fayil din tsaro ba tare da la'akari da doka ko kuma alhakin komai ba.
A wani muhimmin ci gaba, an yanke shawara ta gaggawa a jiya Juma'a, ta hannun Rashad Al-Alimi, wanda Riyadh ta nada a matsayin shugaban Majalisar Shugaban Kasa, inda ta nada Gwamnan Hadramawt Salem Al-Khanbashi ya karbi ragamar jagorancin sojojin da ake kira "Garkuwar Gida" a cikin jihar. Wannan matakin yana nuna girman rudanin da ke cikin sojojin da ke da alaƙa da ta'addanci da kuma kokarinsu na sake tsara kayan aikin filin a tsakiyar rikici da rikice-rikicen cikin gida.
Waɗannan ci gaba cikin sauri sun tabbatar da gazawar ayyukan mamaye da wakilansu wajen kula da yankunan da ke ƙarƙashin ikonsu. Hakanan sun bayyana sabanin da ke tsakanin ajandar Saudiyya da Hadaddiyar Daular Larabawa da burin wakilansu na gida, wanda hakan zai kawo cikas ga hadin kan Yemen, tsaro, da kwanciyar hankali.
