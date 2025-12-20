Yahudawa Da Dama Sun Shiga Gaza: "Matakin Farko Na Samar Masu Da Matsugunai " A Yankin

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Yahudawa waɗanda jaridar Maariv ta bayyana a matsayin masu fafutuka daga ƙungiyar Nahala yan kama wuri zauna, tana mai ɗaukar wannan a matsayin "matakin farko na zuwa matsugunin Yahudawa a Gaza." Wata sanarwa da Nahala ta fitar ta ce: "A wannan lokacin, iyalai da masu fafutukar neman matsugunin Nahala sun ɗaga tutar Isra'ila a Gaza. Shekaru biyu bayan kisan kiyashin ranar 7 ga Oktoba da yaƙin da ya biyo baya, wannan saƙo ne mai kaifi karara: Gaza mallakar mutanen Isra'ila ce kaɗai, kuma ba za a miƙa ta ga Amurkawa ko wata ƙasa ta waje ba." Wani mai magana da yawun sojojin Isra'ila ya ce: "Ba da daɗewa ba, wasu 'yan ƙasar Isra'ila sun tsallaka kan iyaka daga yankin Isra'ila zuwa yankin Gaza. Ana ci gaba da sa ido kan 'yan ƙasar ta hanyar jami'an leƙen asiri na IDF, kuma sojojin IDF da ke yankin sun yi gaggawar zuwa wurin suka mayar da su yankin Isra'ila".
Mai magana da yawun ya ƙara da cewa: "Daga baya, 'yan ƙasar Isra'ila da dama sun yi ƙoƙarin ketare shingen tsaro a wani wuri. Wasu 'yan ƙasa sun karya shingen suka kuma tsallaka zuwa yankin tsaro da ya raba yankin Isra'ila da yankin Gaza. Jami'an IDF da 'yan sanda sun yi gaggawar zuwa wurin suka hana su tsallaka zuwa yankin Gaza. Jami'an IDF sun jaddada cewa duk wani shiga yankin yaƙi haramun ne, yana jefa fararen hula cikin haɗari, kuma yana kawo cikas ga ayyukan IDF a yankin." Ya kamata a lura cewa kimanin mako guda da ya gabata, shugabannin rassan jam'iyyar Likud, tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Nahala, sun matsa wa Ministan Tsaro Yisrael Katz lamba, suna neman ya bari a ɗaga tutar Isra'ila a lokacin Hanukkah kan kufen yankin Nisanit da ke arewacin yankin Gaza, wanda aka kori mutane a matsayin wani ɓangare na shirin janyewa daga yankin a shekarar 2005.
Daga baya, membobin Knesset da ministoci sun kuma tuntubi Minista Katz, suna nuna goyon bayansu ga wannan shiri. Duk da haka, an sanar da membobin Knesset waɗanda suka tattauna batun da Ma'aikatar Tsaro cewa zai yi wuya a ɗauki alhakin irin wannan lamari, domin a ma'anarsa yankin soja ne da aka rufe.
A makon da ya gabata, Isra'ilawa tara sun kutsa kai cikin yankin Gaza, suka karya shingen suka kuma kutsa kai cikin mita ɗari da dama bayan "yellow line". Sun zauna a ciki na kimanin awa ɗaya har sai da sojojin Isra'ila suka fitar da su ta amfani da fitulun walƙiya.
Your Comment