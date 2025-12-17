  1. Home
Hizbullah: Tayi Bankwana Da Wasu Gungun Shahidanta + Bidiyo

17 Disamba 2025 - 22:08
News ID: 1763135
Source: Almanar
Yadda aka gudanar da bankwana ga shahidan gwagwarmayar Musulunci.

Magoya bayan Hizbullah da na kungiyar gwagwarmaya sun yi bankwana da wasu gungun shahidai a Kudu da Beirut, suna masu alƙawarin ci gaba da kasancewa a kan tafarkin waɗanda suka gabace su.

Rahoton: Muhammad al-Biruti

