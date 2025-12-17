Morocco Ta Ƙaddamar Da Masana'antar Samar Jiragen Yaƙi Marasa Matuƙa Na Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Wani rahoto da aka buga a jaridar Ibrananci ta Haaretz ya nuna cewa Morocco ta fara aiki da wani sabon masana'anta don samar da jiragen yaƙi marasa matuƙa na Isra'ila kusa da birnin Casablanca.
A cewar rahoton, masana'antar mallakar ɓangarorin Morocco ce, amma manyan fasahohi da tsarin aiki na kamfanin Isra'ila BlueBird Aero Systems ne, wanda ke kula da horar da tawagar Morocco don haɗa jiragen yaƙi marasa matuƙa na SpyX.
An sanya jirgin SpyX a matsayin makami mai inganci kuma yana iya kai hari ga mutane ko wuraren aikin soja. Jirgin saman mara matuƙa zai iya tashi har zuwa awanni biyu, yana da nisan aiki na kimanin kilomita 50, kuma yana da makamin yaƙi mai nauyin kimanin kilogiram 2.5.
A cewar jaridar, aikin wani ɓangare ne na ƙoƙarin Morocco na ƙarfafa ƙarfin sojinta, musamman a yankin Yammacin Sahara, yana dogaro da amfani da jiragen sama marasa matuƙa don ayyukan sa ido da hare-hare cikin sauri.
Masana'antar tana kusa da sansanin jigilar jiragen sama na sojojin saman Morocco kuma an tsara ta ne don zama cibiyar samar da jiragen yaki marasa matuka, wanda hakan ya sanya Morocco ta zama ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka yan kaɗan da za su iya samar da jiragen sama marasa matuka na soja a cikin gida.
Wannan aikin ya haɗa da horar da sojojin Morocco wajen gyara, gyarawa da haɗa jiragen sama marasa matuka, kuma wani ɓangare ne na wani babban shiri na ƙirƙirar masana'antar tsaro ta 'yan asalin ƙasar da ta dogara sosai kan fasahar Isra'ila.
Your Comment