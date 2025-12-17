An Kashe Wani Masanin Kimiyyar Nukiliyar Isra’ila A Amurka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: An harbe Nuno F. J. Loureiro, farfesa a fannin kimiyyar nukiliya da injiniyancin kimiyyar lissafi a Cibiyar Fasaha ta Massachusetts (MIT) kuma darektan Cibiyar Kimiyyar Plasma da Fusion ta jami'ar, a gidansa da ke Brooklyn, Massachusetts.
A cewar NBC, bisa ga rahotannin da Ofishin Lauyan Gundumar Norfolk da 'yan sandan yankin suka fitar, lamarin ya faru ne a ranar Litinin da yamma, 15 ga Disamba, 2025, a wani gini mai hawa uku a Titin Gibbs. Loureiro, wanda yake da shekaru 47, an harbe shi sau da yawa a jikinsa kuma ya mutu duk da cewa an garzaya da shi asibiti a safiyar Talata, 16 ga Disamba.
Loureiro, ƙwararren masanin kimiyyar lissafi ɗan asalin ƙasar Portugal, ya kasance a MIT tun daga shekarar 2016 kuma an naɗa shi darakta a Cibiyar Kimiyya da Haɗakar Jiki ta Plasma (PSFC) a shekarar 2024.
