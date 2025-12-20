Labarai Cikin Hotuna | Taron Manema Labarai Cika Shekaru Shida Na Tunawa Da Shahid Hajj Qasem Suleimani
An gudanar da taron manema labarai na cika shekaru shida na tunawa da shahidi Hajj Qasem Suleimani a safiyar yau, Asabar (20 ga Disamba, 2025), tare da halartar Abbas Ali Kadkhodaei, kakakin hedikwatar tunawa da wannan shahid mai daraja, a zauren Soura na Hozeh Honari, kuma an bayyana tambarin da taken wannan lokacin. Hoto: Mohammad Vahdati
20 Disamba 2025 - 20:37
