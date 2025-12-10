Tsohon Mai Sharhi Kan CIA: Ƙarfin Sojojin Iran Yanzu Ya Fi Ƙarfi A Lokacinyaƙin Kwanaki 12

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA–: Larry C. Johnson, tsohon mai sharhi a Hukumar Leken Asiri ta Amurka, a wata hira da kamfanin dillancin labarai na ABNA, ya tattauna dangane da ikrarin da jami'an Amurka su kayi kwanan nan game da gazawar manufofin tsoma bakin Amurka ga ƙasar Iran kuma ya jaddada cewa waɗannan canje-canje a zahiri ba su da tushe.
Ya ambaci Tsarin Tsaron Ƙasar Iran na 2025, wanda ya gabatar da Iran a matsayin "babban ƙarfin da ke kawo cikas a yankin," amma a lokaci guda ya yi iƙirarin cewa ƙasar ta raunana sosai.
Johnson ya jaddada cewa ƙarfin makamai masu linzami da na nukiliya na Iran bai ragu ba kuma shirin nukiliya na ƙasar yana nan da ƙarfinsa.
Ya kuma yi magana game da ƙarfin gagara badau na Iran kuma ya bayyana cewa haɗin gwiwar sojojin Iran da Rasha da China ya ƙarfafa matsayin ƙasar a kan Amurka.
Dangane da tasirin Iran a Iraki, manazarcin ya kuma ce dangantakar da ke tsakanin Iran da kungiyoyin Shi'a da kuma sojojin kasar ta ba ta wata babbar fa'ida a fannin tsara manufofi na cikin gida. Ƙungiyoyin da Iran ke marawa baya kamar Hashdush Sha’abi suna taka muhimmiyar rawa wajen naɗa firaminista da kuma yin tasiri ga dokoki.
Johnson ya yi imanin cewa ba wai kawai Iran ba ta raunana ba, kai sai dai ma har ma a yanzu shahara a matsayin muhimmiyar mai taka rawa a ci gaban yankin wacce take da ikon sarrafa ƙalubale da matsin lamba na waje.
Your Comment