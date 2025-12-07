Isra'ila Ta Sace 'Yan Siriya 39 a Lardin Quneitra, Syria

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: wata mahaifiyar wani matashi mai suna "Mohammed Mohsen Ahmed", wanda sojojin mamayar Isra'ila suka yi garkuwa da shi a Lardin Quneitra, Syria, kimanin watanni goma da suka gabata, tana rayuwa cikin mawuyacin hali da wahala. Baya ga ita, wannan yanayin ya hada da mijinta da 'ya'yanta, saboda an hana iyalan komawa gidan da aka sace dan su. Mohammed yana daya daga cikin matasa da dama da sojojin Isra'ila suka sace a lokacin ayyukan kutse a cikin 'yan watannin nan a lardunan Damascus, Daraa da Quneitra.
Iyalan Mohammed yanzu suna zaune a yankin "Jedidah al-Fadhl" a wajen Damascus kuma suna tsoron komawa gidansu a Lardin Quneitra. Jamila Mohammed Dhiban Saleh, mahaifiyar matashin da aka sace, ta yi wa jaridar Al-Arabi Al-Jadeed bayani cewa sojojin Isra'ila sun yi garkuwa da ɗanta sau biyu kuma a kowane lokaci sun sake shi kusa da gidansa a gonar Umm Al-Laqs kusa da birnin Mu'alaqah a lardin Quneitra. Ta ƙara da cewa sace-sacen na ƙarshe ya faru ne a watan Fabrairun 2025, lokacin da Mohammed ke barci a gida tare da matarsa da 'ya'yansa. Sojojin Isra'ila sun shiga gidan da ƙarfe 2 na safe, suka karya ƙofar, suka tsoratar da iyalin, sannan suka kai Mohammed wani wuri da ba a sani ba.
Saleh (mai shekaru 62) ta kuma ce ɗanta shine uban 'ya'ya uku kuma shi kaɗai ne ke kula da iyalin, kuma halin da iyalin ke ciki bayan sace shi abin takaici ne. Mahaifiyar matashin da aka sace ta yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da ta fayyace makomar ɗanta, tana mai cewa ita kanta Bafalasɗinawa ce kuma tana da shaidar zama ‘yar ƙasar Jordan.
A wata hira da jaridar Al-Arabi Al-Jadeed, daraktan edita na Cibiyar Golan, Fadi Al-Asma’i, ya jaddada cewa cibiyarsa ta sajjala sace mutane 39 da sojojin mamaye na Isra’ila suka yi, inda ya bayyana cikakken sunayensu da kwanakin da suka yi, sannan ya kara da cewa akwai matasa a cikin wadanda aka sace.
Ya kuma ce lauya Ahmed Al-Mousa ya yi rijistar sunayen wadanda aka sace na Siriya kuma yana bin diddigin shari’o’insu, kuma yana aiki tare da cibiyoyin kasa da kasa da suka dace don tantance makomarsu da kuma tabbatar da hakkokinsu na shari’a da na dan adam. Cibiyar ta yi kira ga iyalan wadanda aka sace da su hada kai da cibiyoyin gwamnati da na kasa da kasa da masu fafutukar kare hakkin dan adam tare da neman a sake su nan take ta hanyoyin shari’a.
Kungiyar Aiki ta Falasdinawa a Siriya ta kuma sanar a cikin wani rahoto cewa sojojin Isra’ila sun kama wasu Falasdinawa 'yan gudun hijira uku daga gonakin Umm Al-Luqs da Ain Al-Basli da ke lardin Quneitra a watan Yulin da ya gabata sannan daga baya suka sake su.
