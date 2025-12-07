Kasashen Taurai Ne Ke Ƙara Ta'azzara Rikicin Sudan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: An yi watsi da rawar da kasashen Turai ke takawa wajen ta’azzarar yaki da kashe-kashe a Sudan har ma sun musanta ta hakan sannu a hankali. Rundunar Gaggawa waɗanda a suke ci gaba da aikata laifukan yaƙi a Darfur. Duk da gargaɗin da aka yi a baya daga aikin ENAF game da yiwuwar Rundunar gaggawa tana yin amfani da albarkatun Turai ba bisa ƙa'ida ba, Tarayyar Turai ta dakatar da wasu shirye-shirye shekaru biyu kacal inda ta fake da "haɗarin karkatar da albarkatu." Wannan jinkirin martanin ya nuna raunin kulawa da gudanarwa na ƙasashen duniya da kuma gudummawar da Turai ke bayarwa wajen ƙara ta'azzara rikicin cikin gida a Sudan.
Rahoton Al Jazeera ya nuna cewa kasashen Turai, ta hanyar bayar da tallafi sama da Yuro miliyan 200 ga Sudan, sun taimaka kai tsaye ko a kaikaice wajen ƙarfafa Rundunar Gaggawa ta Sudan
