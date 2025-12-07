Ma'aikatar Lafiya ta Gaza Ta Nemi a Saki Dr. Abu Safiya Cikin Gaggawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Ma'aikatar Lafiya ta Gaza ta bukaci kasashen duniya da su shiga tsakani a shari'ar Dr. Hussam Abu Safiya, darektan Asibitin Kamal Adwan, tana mai kira da a yi kokarin gano makomarsa da kuma tabbatar da sakinsa yayin da ya gab da cika shekara daya da sace shi da sojojin Isra'ila.
"Muna kira ga kasashen duniya da su tabbatar da sakin Abu Safiya, su bayyana halin da yake ciki, sannan su tabbatar da kare shi a karkashin dokokin kasa da kasa," in ji Dr. Munir al-Bursh, babban daraktan ma'aikatar, a cikin wata sanarwa da aka buga a Telegram ranar Juma'a.
Bursh ya jaddada cewa ba za a taba kai wa likitoci hari ba, yana mai cewa sace su hari ne kan tushen adalci.
Ya bayyana cewa ba a kama Abu Safiya da laifin ɗaukar makamai ko cutar da kowa ba, sai dai saboda sadaukarwarsa ga al'umma, yana ɗauke da hangen nesa da tausayinsa kawai, yana yi wa rayuka da ke cikin bukata hidima lokacin da duniya ta yi watsi da su.
Bursh ya yi ishara da cewa Abu Safiya fitaccen mutum ne a asibitoci da ɗakunan tiyata na Gaza, yana taimaka wa waɗanda suka ji rauni a lokacin hare-haren Isra'ila. Duk da haka an sace shi, an hana shi hulɗa da iyalinsa, kuma an kwace masa ikon ci gaba da aikinsa na likitanci mai mahimmanci.
Ya nanata cewa dole ne a ɗora wa Isra'ila alhakin laifukan sacewa da azabtar da likitoci da ma'aikatan jinya.
Bursh ya yi kira ga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya da na kare haƙƙin ɗan adam da su ɗauki matakin kare ƙungiyoyin likitocin Gaza da kuma tabbatar da sakin Abu Safiya.
A ranar 27 ga Disamba, 2024, sojojin Isra'ila sun kai hari a Asibitin Kamal Adwan da ke Beit Lahiya, inda suka rufe babban asibitin da ke aiki a arewacin Gaza.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun nemi a saki Abu Safiya nan take, amma Isra'ila ta yi watsi da waɗannan kiraye-kirayen.
A watan Yuli, lauyan Abu Safiya ya ba da rahoton cewa sojojin Isra'ila suna azabtar da wanda ake tuhuma da yunwa da azabtarwa kuma yana cikin mawuyacin hali.
Ramy Abdu ya rubuta a shafin X cewa ya ziyarci Abu Safiya a ranar 9 ga Yuli, inda ya lura cewa lafiyar jikinsa da ta kwakwalwarsa na tabarbarewa kowace rana.
"Ya rasa fiye da kilogiram 40, sama da kashi ɗaya bisa uku na nauyin jikinsa. A lokacin da aka sace shi, ya kai kilogiram 100; yanzu nauyinsa bai wuce kilogiram 60 ba".
"A ranar 24 ga Yuni, 2025, an yi masa duka mai tsanani. An kai masa hari a ɗakin kurkukunsa (ɗaki na 1, Sashe na 24, Gidan Yarin Ofer), kuma an kai masa hari a ƙirji, fuska, kai, baya, da wuya, inda ya ji munanan raunuka. Dukan ya ɗauki kimanin mintuna 30," kamar yadda Abdu ya rubuta.
