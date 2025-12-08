Hizbullah: Gwagwarmaya Za Ta Yaki Shirin Amurka Da Isra’ila Da Dukkan Karfinta

Kamfanin Dillancin Labarai na AhlulBayt (ABNA): Hussein Jamshi, fitaccen memba a Majalisar Dokokin Lebanon amintaccen gwagwarmaya, ya bayyana cewa matsin lambar Amurka kan Lebanon wani yunkuri ne na Isra’ila don rama gazawarta a yakin. Jamshi ya tabbatar da cewa Washington, wacce ta boye a matsayin "mai shiga tsakani," tana matsa lamba kan Beirut, amma wannan yana biyan bukatun Tel Aviv gaba daya.
Jamshi ya jaddada cewa juriya ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen fuskantar aikin Amurka da Isra’ila kuma za ta ci gaba da kare kasar ta hanyar duk wata hanya da ake da ita. Ya yi la'akari da matsin lambar da Washington ke yi a matsayin wani ɓangare na shirin tilasta wa Lebanon ta miƙa wuya da kuma rage tasirin Hizbullah. Isra’ila tana ƙoƙarin cimma manufofinta ne waɗanda ta gaza cimmawa a lokacin yaƙin, ta hanyar matsin lamba na siyasa da tattalin arziki na Amurka.
Hussein Jamshi, ya suke farfagandar da ke kai hari ga masu gwagwarmaya ya ce, "Ba don masu gwagwarmaya ba, da Lebanon har yanzu tana ƙarƙashin mamayarta, kuma da Isra’ila ta yi kaka-gida a ƙasarmu." Ya ƙara da cewa ba dan gwagwarmaya ba da shugabannin Lebanon na yanzu ba za su sami ƙasar da za su taro a ciki ba; duk da haka, wasu da'irori suna kira da a lalata masu gwagwarmaya.
Jaishi ya jaddada cewa masu gwagwarmaya ba su taɓa yin iƙirarin cewa za su iya kawar da hare-haren abokan gaba gaba ɗaya ba, amma a maimakon haka, ita ce babbar rundunar da ke hana mamayar mamaye yankin. Ya fayyace cewa miƙa wuya ga Isra’ila ba ba mafita ba ce, yana tunatar da kowa cewa sojojin Lebanon da sojojin UNIFIL ne kawai ke zaune a kudancin Kogin Litani, amma hare-haren Isra'ila sun ci gaba ba su dena ba.
A ƙarshe, Jaishi ya tabbatar da cewa gwagwarmaya za ta ci gaba da fafutukar da take yi wajen fuskantar shirye-shiryen faɗaɗa Isra'ila da ke kai hari ga ƙasar, ruwa, da albarkatun ƙasa ta hanyar tallafawa cibiyoyin gwamnati da tsaro da dukkan albarkatun jama'a, kuma cewa bangaren Amurka da Isra'ila ba zai taɓa yin watsi da yunkurinsa ba na salladuwa akan Lebanon.
