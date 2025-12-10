Farfesan Jami'ar Minnesota: Har Yanzu Amurka Na Kokarin Sauya Gwamnati A Iran

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA–: William Beaman Ya ce manufofin Amurka na yanzu ba su mai da hankali kan sauyin gwamnati ba kuma ya kamata a bi diddigin sabanin ta hanyar tattaunawar yanki. Waɗannan kalamai sun zo ne a lokacin da Trump ya taɓa tabbatar da rawar da yake takawa wajen tsara hare-haren Isra'ila a kan Iran.
Wasikar Washington Da Ba A Rubuta Ba: Ci Gaba Da Matsin Lamba Don Sauya Gwamnati
William Beaman, wani mai bincike kuma farfesa a Jami'ar Minnesota, ya jaddada a wata hira da ABNA cewa manufofin siyasar Washington ba su canza a aikace ba.
Ya ce dabarun matsin tattalin arziki, takunkumi, wariya da kuma haifar da rashin gamsuwa ta zamantakewa da nufin kifar da gwamnati ya ci gaba tun lokacin gwamnatin George W. Bush kuma ana ci gaba da samun karbuwa ga masu ra'ayin mazan jiya na Amurka da kuma masu tunani, duk da cewa wannan dabarar siyasar ba ta taba samar da sakamako ba.
Trump Da "Tattaunawar" Da Ta Fi Kama Da Zamba
Beeman ya dauki ikirarin Barack game da shirin Trump na tattaunawa ta gaskiya da Iran a matsayin dabarar siyasa kawai.
A cewarsa, Trump yana da hanyar da ta dogara akan matsin lamba da kuma tilastawa, kuma ya sanya sharuɗɗa kamar dakatar da ayyukan nukiliya gaba daya, lalatawa da wargaza wuraren, wargaza IRGC, da kuma yanke goyon baya ga ƙungiyoyin gwagwarmaya a matsayin sharuɗɗan da za a bi don tattaunawa; sharuɗɗan da ba sa nufin tattaunawa sun ma fi mayar da hankali kai tsaye ga canjin gwamnati.
Rashin Nasarar Da Amurka Ta Samu A Ayyukan Sauya Gwamnati A Iran
Farfesa a jami'a, ya ambaton misalai kamar Iraki da Afghanistan, ya ce dabarar "sanya rayuwar mutane cikin wahala don tayar da koma baya" ba ta taɓa yin tasiri ba.
Ya jaddada cewa duk da rashin sanarwar da aka bayar a hukumance, har yanzu akwai sha'awar sauya gwamnatin Iran a matakai daban-daban na siyasa a Amurka, har ma wasu 'yan Iran da ke kasashen waje suna goyon bayan Trump da fatan cimma wannan buri.
