Rahoton Cikin Hotuna | Dubban Mutane Sun Fito Zanga-Zangar Lumana Nemi A Saki Matasan Shi'a A Pakistan
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA–: fitaccen malamin addini Agha Syed Rahat Hussain al-Hussaini na Gilgit-Baltistan, Pakistan, ya nuna matukar godiyarsa ga mabiyan AhlulBayt (As) saboda yadda suka shiga cikin tattakin lumana. A lokacin tattakin sun ta rera taken "Labbaik Ya Hussain" da "Labbaik Ya Mahdi" (As) wanda hakan ya yi matukar tasiri. Masu zanga-zangar sun nuna rashin amincewarsu da kama matasan Shi'a ba bisa ka'ida ba kuma sun bukaci a sake su nan take. Al-Hussaini ya yi kira da a hada kai tsakanin Musulmai, yana gargadin hukumomi cewa idan ba a saki matasan ba, yankin zai yi yajin aikin lumana. Masu zanga-zangar sun tabbatar da cewa ba za a dakatar da muryoyinsu ba har sai matasan da aka tsare sun dawo gida.
