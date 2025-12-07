Yamen: Mamayar Da Saudiyya Da Hadaddiyar Daular Larabawa Suke Yi Wa Gabashin Yemen Zai Kawo Karshe.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Sanaa, tana mai jaddada matsayinta kai tsaye ta sanar da cewa motsin da Saudiyya da Hadaddiyar Daular Larabawa suka yi kwanan nan a gabashin Yemen, musamman a Hadramaut da Al-Mahra, yana nuna ƙoƙarin ƙasashen biyu na ƙarfafa mamayar yankuna masu muhimmanci a Yemen; amma ƙarshen wannan mamayar tasu ya kusa zuwa.
A cewar jami'an Yemen, babu wata rundunar ƙasashen waje da ke da ikon tsoma baki a cikin ikon mallakar ƙasar Yemen, kuma gwagwarmayar jama'a tare da dabarun Ansarullah na dogon lokaci za su zama babban abin da zai canza daidaiton ƙasar nan gaba.
