Jami'in Shari'a Na Iran Ya Yi Allah Wadai Da Musibar Da Ke Faruwa A Gaza A Matsayin Abun Kunya Ga Wayewar Yamma

10 Disamba 2025 - 08:53
News ID: 1759898
Source: ABNA24
Nasser Seraj, Mataimakin Harkokin Kasashen Duniya a Shari'ar Iran, ya yi Allah wadai da abubuwan da ke faruwa a Gaza, yana mai bayyana su a matsayin tabon aibu ga wayewar kasashen yamma da kuma zargin karya da'awar kare hakkin dan adam.

Kamfanin Dillancin Labarai na AhlulBayt: Nasser Seraj, Mataimakin Harkokin Kasashen Duniya a Shari'ar Iran, ya yi Allah wadai da abubuwan da ke faruwa a Gaza, yana mai bayyana su a matsayin tabon abun kunya ga wayewar yamma da kuma zargin karya da'awar kare hakkin dan adam.

Da yake jawabi a taron kasa da kasa kan kare hakkin dan adam na Amurka da aka gudanar a Tehran a ranar kare hakkin dan adam, Seraj ya ce kai hari ga fararen hula da cibiyoyin kiwon lafiya da gangan ya zama laifukan yaki a karkashin yarjejeniyoyin kasa da kasa kuma ya bukaci gurfanar da su gaban kuliya. Ya jaddada cewa wayar da kan duniya yana karuwa game da goyon bayan Amurka kan ayyukan gwamnatin Isra'ila.

Taron ya mayar da hankali kan fallasa take hakkin dan adam na Amurka kuma ya nuna matakan Isra'ila kan Iran a matsayin wata bayyananniyar abin da mahalarta suka kira munafuncin Amurka kan hakkin dan adam.

