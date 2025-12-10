Ambaliyar Ruwa a Arewacin Iraki Ta Kashe Mutum Biyu, Biyar Har Yanzu Sun Bace

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: birane da kauyuka da dama a arewacin Iraki sun fuskanci ambaliyar ruwa mai tsanani a ranar Talata da rana, inda ta kashe akalla mutane biyu tare da bacewar wasu biyar. Lamarin ya faru ne yayin da sojoji da 'yan sanda ke yin kokari sosai don ceto iyalai da suka makale a cikin ambaliyar.
Duk da gargadin da hukumomin Iraki suka yi game da saukar ruwan sama mai karfi da ambaliyar ruwa da ta biyo baya, rashin kayayyakin more rayuwa da rashin kayan aiki na ci gaba da haifar da asarar rayuka da asarar kuɗi a lokacin damina.
A cewar majiyoyin tsaro a Iraki, jami'an ceto sun gano gawarwakin wani matashi da wani dattijo a birnin Jamjamal da ke lardin Sulaymaniyah. Ɗaya daga cikinsu ya mutu lokacin da gidansa ya ruguje, wani kuma matashi ne wanda ambaliyar ruwa ta tafi da shi yana acikin motarsa. A lardin Kirkuk, al’umma sun bar gidaje da dama a yankuna daban-daban, ciki har da yankin Wadi al-Shay da ke kudu maso yammacin lardin, saboda karuwar ruwa.
Wani jami'in tsaro a Ma'aikatar Harkokin Cikin Gida ta Iraki ya shaida wa jaridar Al-Arabi Al-Jadeed cewa an samu rahotannin bacewar mutane da dama a cikin wata ƙaramar mota sakamakon ambaliyar, kuma ana ci gaba da gudanar da bincike a Kirkuk da Sulaymaniyah.
A gefe guda kuma, Muhammad al-Musawi, gwamnan birnin Laylan da ke lardin Kirkuk, ya sanar da cewa jami'an tsaron Iraki sun ceto iyalai bakwai da ambaliyar ta rutsa da su. Ruwan sama mai ƙarfi da aka ci gaba da yi a arewacin Iraki, ciki har da Sulaymaniyah, Kirkuk, Salah al-Din da Diyala, ya haifar da ambaliyar ruwa mai yawa, ya lalata ɗaruruwan gidaje da gine-ginen gwamnati.
A halin yanzu, Sashen Kula da Yanayi na Iraki ya bayar da gargaɗin gaggawa game da ci gaban ambaliyar ruwa da kuma yiwuwar ambaliyar ruwa a larduna biyar, yana kira ga 'yan ƙasa da su yi taka-tsantsan har zuwa safiyar Laraba. Hukumar ta ce lardunan Sulaymaniyah, Diyala, Wasit, Maysan da arewacin Basra sun fuskanci ruwan sama mai ƙarfi tare da tsawa da kuma yiwuwar iska mai ƙarfi.
A halin yanzu, Ma'aikatar Sufuri ta Iraki ta musanta rahotannin da ke cewa an rufe wasu filayen jiragen sama saboda yanayi, tana mai cewa dukkan filayen jiragen sama, ciki har da Sulaymaniyah, suna aiki kuma jiragen suna aiki kamar yadda aka tsara.
