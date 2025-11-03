  1. Home
Kwamandan CENTCOM Ya Gana Da Firayim Ministan Da Ministan Tsaron Qatar

3 Nuwamba 2025 - 16:32
Kwamandan Rundunar Sojojin Amurka (CENTCOM) ya yi tafiya zuwa Qatar inda ya gana da kuma yin tattaunawa daban-daban da Firayim Ministan kasar da Ministan Tsaro.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: A cewar wata sanarwa daga Ma'aikatar Harkokin Wajen Qatar, taron ya tattauna dangantakar dabaru mai zurfi tsakanin kasashen biyu da kuma hanyoyin tallafawa da karfafa su, musamman a fannin hadin gwiwa tsakanin sojoji da tsaro. Bangarorin biyu sun kuma tattauna batutuwa da dama masu muhimmanci.

Abin la’akari ne cewa: Jami'in Amurkan ya taba ganawa da kuma tattaunawa da Saud bin Abdulrahman Al Thani, Ministan Tsaro da Mataimakin Firayim Ministan Qatar.

