Kwamandan CENTCOM Ya Gana Da Firayim Ministan Da Ministan Tsaron Qatar

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: A cewar wata sanarwa daga Ma'aikatar Harkokin Wajen Qatar, taron ya tattauna dangantakar dabaru mai zurfi tsakanin kasashen biyu da kuma hanyoyin tallafawa da karfafa su, musamman a fannin hadin gwiwa tsakanin sojoji da tsaro. Bangarorin biyu sun kuma tattauna batutuwa da dama masu muhimmanci.
Abin la’akari ne cewa: Jami'in Amurkan ya taba ganawa da kuma tattaunawa da Saud bin Abdulrahman Al Thani, Ministan Tsaro da Mataimakin Firayim Ministan Qatar.
Your Comment