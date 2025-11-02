  1. Home
Gudanar Da Darussan Halayya Ga Ɗaliban Shi'a A Husainiyar Rasulul Akram A Najeriya + Hotuna

2 Nuwamba 2025 - 15:32
News ID: 1745741
Source: ABNA24
Sheikh Ismail Yushua yana gudanar da darussa na ɗabi'ar kyawawan halaye da ilimin Musulunci ga ɗaliban Shi'a kowace Juma'a a Husainiyar Rasulul Akram da ke Jihar Kaduna, Najeriya, kuma yana koyar da ƙa'idodin tausayawa, ɗabi'ar halaye, da rayuwa bisa ga koyi da rayuwar Annabi (SAW).

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: a Husainiyar Rasulul Akram da ke Jihar Kaduna, Najeriya, Sheikh Ismail Yushua yana gudanar da darussa na ɗabi'u kyawawa da ilimi ga ɗaliban Shi'a kowace Juma'a, yana mai da hankali kan rayuwa da koyarwar Annabin Musulunci (SAW) da Ahlul Bayt (SAW).

A cikin waɗannan darussa, ana koyawar da ɗalibai manufofin haɓaka halayen kirki, da kywawan ɗabi'u bisa ga rayuwar Annabi (SAW). Shirin ya kuma jaddada amfani da waɗannan koyarwa a aikace a rayuwar yau da kullun, yana taimaka wa matasa Musulmi 'yan Shi'a da matasa a yankin Kudan na Kaduna don ƙarfafa imaninsu da wayewarsu ta ɗabi'a.

