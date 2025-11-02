Gudanar Da Darussan Halayya Ga Ɗaliban Shi'a A Husainiyar Rasulul Akram A Najeriya + Hotuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: a Husainiyar Rasulul Akram da ke Jihar Kaduna, Najeriya, Sheikh Ismail Yushua yana gudanar da darussa na ɗabi'u kyawawa da ilimi ga ɗaliban Shi'a kowace Juma'a, yana mai da hankali kan rayuwa da koyarwar Annabin Musulunci (SAW) da Ahlul Bayt (SAW).
A cikin waɗannan darussa, ana koyawar da ɗalibai manufofin haɓaka halayen kirki, da kywawan ɗabi'u bisa ga rayuwar Annabi (SAW). Shirin ya kuma jaddada amfani da waɗannan koyarwa a aikace a rayuwar yau da kullun, yana taimaka wa matasa Musulmi 'yan Shi'a da matasa a yankin Kudan na Kaduna don ƙarfafa imaninsu da wayewarsu ta ɗabi'a.
