Rahoto Cikin Hotuna | Sanya Furannin Haramin Sayyid Abul Fadl Abbas A Ranar Haihuwar Sayyidah Zaynab (As)

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Ma'aikatan Sashen kula da harami mai Tsarki, tare da haɗin gwiwar Sashen masu hidima ga Sharifai a haramin Sayyid Abbas (As), sun yi bukin sanya furannin ga haramin don murnar zagayowar ranar haihuwar Sayyidah Zaynab (As).
Wannan aiki wani bangare ne na al'adar da aka saba gudanarwa a haramin mai tsarki a lokutan bukukuwa masu albarka, inda ake kawata hanyoyin wurin ibada mai tsarki da furanni a matsayin bayyanar farin ciki da murna don tunawa da zagayowar ranar haihuwar Ahlul-Bait (amincin Allah ya tabbata a gare su).
Wannan aikin ya kunshi wani bangare na kokarin da ma'aikatan haramin mai tsarki suka yi na farfado da wadannan bukukuwa masu albarka, yada yanayi na farin ciki a cikin wurin ibada mai tsarki, da kuma sanya farin cikin Ahlul-Bait (amincin Allah ya tabbata a gare su) ga masu ziyara.
Your Comment