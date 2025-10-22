Takunkumin Da Ake Kakabawa Iran Daga Yanzu Basu Da Wani Tasiri

"Sabon takunkuman ba su da wani tasiri; ba sa iya canza rayuwa a Iran kwata-kwata, "Tuni dai kasashen Yamma sukai duk wani abin da za su iya yi don mayar da mu saniyar ware, kuma gwamnatin Iran na kokarin lalubo hanyoyin da za ta tinkari wadannan takunkumai."
Nouri ta jaddada cewa duk da cewa wadannan takunkuman suna cutar da al'umma tare da haifar da hauhawar farashin kayayyaki da karanci, amma al'ummar Iran ta saba da su.
Takunkumin dai na hada kan jama'a wajen tunkarar makiya na waje. A duk lokacin da aka sanya sabon takunkumi, ana mantawa da rikice-rikice na cikin gida. Matasa, wadanda yawanci sukan koka da kuma neman ƙarin, sun haɗa kai don zama ɗan ƙasa na gari. Wannan yana nufin girmamawa dadadun al'adunmu da wayewar Farisa, kuma kare ƙasarmu yana cikin hakan.
Iran ta rasa matsayinta na kasa da mafi takunkumi a duniya a shekarar 2022 ga Rasha a lokacin da ta mamaye Ukraine. Duk da haka, tare da kakaba mata takunkumi sama da 5,000 da Amurka, ƙasashen Turai, da Majalisar Dinkin Duniya suka yi, Tehran ta kasance ta biyu mafi girma a duniya. Tun a shekarar 1979 ne aka fara sanya takunkumi a lokacin da juyin juya halin Musulunci ya hambarar da gwamnatin Shah Reza Pahlavi yar koren Amurka.
An tsaurara takunkumi a cikin 1984 a lokacin yakin Iran da Iraki (inda Amurka ta goyi bayan gwamnatin Iraqi ta Saddam Hussein) sannan kuma ta sake tsananta su a cikin shekaru goma da suka biyo baya. A cikin shekaru 30 da suka gabata an sassauta takunkumi da kuma tsaurara takunkumi sau da yawa saboda shirin nukiliyar Iran, wanda ake zargi Tehran da kasancewarsa na soji, lamarin da Iran ta sha musanta.
A halin yanzu, akwai rashin daidaituwa. Kwamitin Sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, bisa bukatar manyan kasashen Turai (Jamus, Birtaniya, da Faransa), ya amince a watan Satumba kan ci gaba da kakabawa takunkumin da aka dakatar a shekara ta 2015, bayan yarjejeniyar sa ido kan shirin nukiliyar Iran. To sai dai kuma Iran da kawayenta, Rasha da China, sun tabbatar da cewa ba kai tsaye aka kakaba wa Iran din takunkumai ba, kuma kudurin kwamitin sulhu na amincewa da yarjejeniyar nukiliyar 2015 ya kare ne a ranar 18 ga watan Oktoba.
Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Araqchi ya bayyana a ranar Asabar 18 ga wata din da ta gabata cewa: Jamhuriyar Musulunci ta Iran da kasashe irinsu Rasha da China wadanda suke dindindin a kwamitin sulhun, sun yi tabbatar da cewa sabanin matakin Amurka da wasu kasashen Turai, ba zai yiwu a fara aikata daukar matakan ba, kuma kuduri mai lamba 2231 ya kare a hukumance.
Ta kara da cewa: "Yayin da wannan kudirin yarjejeniya ya kare, an cire dukkanin takunkumin da kwamitin sulhun ya sanyawa Jamhuriyar Musulunci ta Iran gaba daya, kuma batun Iran ba ya cikin ajandar majalisar".
Amma Me Zai Faru?
Duk da yake babu wata matsaya gaba daya kan ko takunkumin ya ci gaba da aiki, amma matsayin Trump kan Tehran ba shi da tabbas. Yayin da ya sha nanata ka'idarsa ta "mafi girman matsin lamba" kan Iran, ya kuma bayyana aniyarsa ta cimma matsaya kan shirin nukiliyar Iran.
A makon da ya gabata, a wani jawabi da Trump ya yi a majalisar dokokin Isra'ila, ya yi magana game da hare-haren hadin gwiwa da Amurka da Isra'ila suka kai kan manyan cibiyoyin nukiliyar Jamhuriyar Musulunci ta Iran a farkon wannan shekara.
”Trump ya fadawa ‘yan majalisar Isra’ila: Sun sha babban bugu, ko ba haka ba? (...) Sun sha babban bugun daga gefe guda, kuma kun san me? Zai yi kyau idan za mu yi yarjejeniyar zaman lafiya da su
A lokaci guda kuma, Trump ya yi magana game da "rusa makaman nukiliyar Iran," amma Jagoran Juyin juya halin Musulunci na Iran ya kira hakan a matsayin "mafarkin Amurka." Kasar Iran, ta dogara da hadin gwiwa da kasashen Rasha, Sin, da kasashen BRICS, na neman kafa wani tsari mai amfani da mabanbantan karfi, da rage dogaro ga kasashen yammacin duniya.
