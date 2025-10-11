Yaƙin Kasuwancin China Da Amurka Na Ƙara Ta'azzara 

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Donald Trump ya sanar a shafinsa cewa, dangane da wasikar da kasar Sin ta aike wa kasashen duniya tare da sanar da cewa za ta sanya takunkumin hana fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje, Amurka za ta kuma dora harajin kashi 100 kan kayayyakin kasar Sin da kuma hana fitar da kayayyaki zuwa duk wata manhaja da kasar Sin ta ke fitarwa daga ranar 1 ga watan Nuwamba.
Mintuna kadan bayan wannan labari, kasuwannin hada-hadar hannayen jari na Amurka da kasuwannin cryptocurrency sun koma ja, Bitcoin ya fadi daga $125,000 zuwa $103,000, kuma da yawa cryptocurrencies sun ga faduwar sama da kashi 40%.
Kasuwar hannayen jarin Amurka ma ta fadi da dala tiriliyan 1.65 kawo yanzu
Your Comment