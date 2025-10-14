Bankin Duniya Ya Yi Hasashen Ci Gaban Tattalin Arzikin Afirka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya bayar da rahoto bisa nakaltowa daga Kamfanin dillancin labaran IRNA cewa: Babban bankin duniya ya sanar da cewa, sannu hankali a hankali yankin na samun farfadowa bayan shekaru goma da aka shafe ana fama da tashe-tashen hankula a duniya, inda matakan saka hannun jari ke nuni da wani sabon yanayin tattalin arziki.
A cewar sabon rahoton Bankin Duniya na Oktoba, matsakaicin farashin kayan masarufi (CPI) ya ragu daga kololuwar kashi 9.3 a shekarar 2022 zuwa kashi 4.5 a bara kuma yanzu bai kai kashi hudu cikin dari ba kuma ana sa ran zai daidaita a kashi 3.9 zuwa 4 bisa dari a shekarar 2025 da 2026. Bankin duniya ya ce wadannan kyawawan yanayai za su farfado da tattalin arziki da ci gaban tattalin arziki 4 bisa dari cikin shekaru biyu masu zuwa, sama da hasashen da aka yi a baya na kashi 4.3. Bankin Duniya ya yi hasashen ci gaban kasashe 30 daga cikin kasashe 47 na kudu da hamadar Sahara a cikin tsarin bankin.
Dubi Zuwa Kasuwancin Yankin A Lagos, Najeriya
Babban masanin tattalin arziki na bankin duniya a Afirka Andrew Deballen ya bayyana cewa, kudaden da akasarin kasashen yankin kudu da hamadar sahara da suka yi tashin gwauron zabi da dalar Amurka sun farfado kuma sun daidaita, yayin da faduwar dala ta kusan kashi 10 cikin 100 tun farkon wannan shekarar ya kuma kara karfafa kasuwanni masu tasowa.
Bankin Duniya ya yi hasashen ci gaban kasashen Habasha da Najeriya da kuma Ivory Coast, inda ya yi nuni da karuwar kudaden shiga na hakika da kuma sabunta kwarin gwiwa tsakanin masu zuba jari na kasashen waje kan tattalin arzikinsu. Debalen ya yi gargadin, duk da haka, cewa farfadowar tattalin arzikin ya kasance sannu a hankali ne, bayan shekaru goma na girgiza, babban bashi da ƙarancin aikin yi. Bankin duniya ya jaddada cewa, dorewar tattalin arzikin yankin ya dogara ne kan samar da ayyukan yi, musamman ga dimbin matasan Afirka, kuma a wannan fanni, ya bayyana bukatar tallafawa kanana da matsakaitan masana'antu (SMEs) a matsayin wani muhimmin bangare na samar da ayyukan yi. Debalen ya yi ishara da cewa rashin aikin yi na matasa ya riga ya haifar da tashin hankali a kasashe kamar Najeriya, Kenya da Madagascar. Rahoton ya kara da cewa rashin tabbas na kasuwanci, musamman matsayin yarjejeniyar cinikayyar Afirka da Amurka (AGOA) nan gaba, da kuma rashin lamuni, na ci gaba da fuskantar hatsarin tattalin arziki.
