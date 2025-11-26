Sojojin Yemen Sun Sanar Da Goyon Bayansu Ga Hizbullah A Dukkan Matakain Da Za Ta Dauka

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Babban Hafsan Sojojin Yemen ya fitar da wata sanarwa a hukumance yana mai jaddada cikakken goyon bayansa ga Hizbullah ta Lebanon. Jami'an Yemen sun sanar da cewa za a ƙarfafa dangantakar soja da siyasa tsakanin ɓangarorin biyu kuma fuskantar barazanar yankin shine babban abin da suka fi mayar da hankali a kai.
Ta'aziyya Daga Babban Hafsan Sojojin Yemen
Manjo Janar Yousef Hassan Ismail Al-Madani, Babban Hafsan Sojojin Yemen, a cikin wani saƙo, ya bayyana ta'aziyyarsa ga shahadar Haitham Ali Tabataba'i, babban kwamandan jihadi na Hizbullah, da abokan aikinsa. Da yake magana kan laifin da gwamnatin Sahayoniya ta aikata na karya dokokin kasa da kasa da kuma keta ikon mulkin Lebanon da yarjejeniyar tsagaita wuta, ya jaddada cewa al'ummar Musulunci ta rasa daya daga cikin fitattun masu jihadi; Mutum ne wanda a koda yaushe yake kan gaba a fagen neman adalci a gaban rashin adalci kuma ya tsaya tsayin daka wajen fuskantar manyan kasashe masu girman kai, musamman Amurka da gwamnatin Sahayoniya.
Babban Hafsan Sojojin Yemen, yayin da yake bayyana bakin cikinsa game da shahadar wannan babban kwamandan gwagwarmaya, ya sanar da cewa Sojojin Yemen za su goyi bayan duk wani zabi da Hizbullah ta Lebanon ta zaba a kan makiya Sahayoniya.
A karshen sakonsa, Madani ya ishara da cewa jinin shahidai tsarkakken fitila ce da ba ta taba mutuwa ba kuma cibiya ce da ke haskaka hanyar jihadi da gwagwarmaya.
Bayani Kan Harin Gwamnatin Sahayoniya
A harin da gwamnatin Sahayoniya ta kai a ranar 23 ga Nuwamba, 2025 a yankin Haret Harik da ke kusa da kudancin Beirut, ta kashe Haitham Ali Tabatabaei, kwamandan kuma babban hafsan sojojin Hizbullah na Lebanon, tare da wasu mayakan gwagwarmaya guda hudu.
