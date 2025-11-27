Jagora: Amurka Da Gwamnatin Sahyoniya Sun SHa Kaye A Hannun Al'ummar Iran

Kamfanin dillancin labarai na Ahlul Bayt (ABNA): Ayatullah Khamenei, Jagoran Juyin Juya Halin Musulunci, a cikin wani jawabi da ya yi a talabijin a daren yau ga al'ummar Iran, ya jaddada wajibcin ƙarfafawa da ci gaba da rundunar Basij a cikin tsatso masu zuwa a matsayin "babban arziki, motsi na baki ɗaya da zai yi tasiri wajen ƙara ƙarfin ƙasa." Ya kira gazawar Amurka da gwamnatin Sahyuniwa na cimma duk wani burin harin da suka kai wa Iran alama ce ta shan kayensu ba tare da wata shakka ba, kuma ta hanyar ba da shawarwari da dama ga al'umma, ya yi kira ga dukkan mutane da ƙungiyoyin siyasa da su kiyaye da ƙarfafa haɗin kan ƙasa.
Da yake nuni ga buƙatar jami'ai su ɗauki mataki don rayawa da tunawa da Basij, ya ɗauki Basij a matsayin wani motsi mai muhimmanci ta ƙasa, wadda ke da kyawawan manufofi na umarnin Allah da na hankali, kwarin gwiwa da himma, sannan ya ƙara da cewa: Tsatso na huɗu na Basij, wato, matasa masu daraja a duk faɗin ƙasar, a shirye suke su yi aiki da himma, kuma dole ne tsatso masu mahimmanci na Basij su haɗayya da su a cikin ƙasa mai tasowa, ci gaba, cikakke da ƙarfi.
Jagoran juyin juya halin ya ɗauki wanzuwar wani yunkuri kamar Basij a matsayin wata hanya maja gaba mai amfani ga kowace ƙasa, ya mai cewa: Ƙasa kamar Iran, wadda ta tsaya fili wajen fuskantar masu cin zarafi 'yan ta’adda kasa da kasa tana mai kare kanta, tana da buƙatar Basij fiye da kowace ƙasa.
Da yake nuni da buƙatar gwagwarmayar ƙasashe kan kwadayi da tsoma bakin masu zalunci, Ayatullah Khamenei ya ce: Babban tushen gwagwarmaya da aka kafa kuma ya girma a Iran ana iya ganinsa a yau a cikin taken tallafawa Falasɗinu da Gaza a yankuna daban-daban na duniya, ciki har da ƙasashen Yamma har ma da Amurka.
Ya ɗauki kuzari da kuzarin Basij a matsayin tushen ci gaban gwagwarmayar al'ummomi a kan masu zaluntar duniya, sannan ya ƙara da cewa: "Waɗanda aka zalunta a duniya suna jin goyon baya da ƙarfafawa daga ci gaban gwagwarmaya".
Da yake bayyana ma’anar Basij, Jagoran juyin juya hali ya ƙara da cewa: "Basij, a yanayin tsarin kafuwarsa a matsayin wani ɓangare na dakaru Masu Tsaron Juyin Juya Hali, yana da fuska mai ƙarfi a kan maƙiya da kuma fuskar hidima ga mutane. Amma mafi mahimmanci, Basij yana faɗaɗa isassun wurare waɗanda ke bayyane a ko'ina cikin ƙasar da kuma a cikin kowane mutum da ƙungiya wanda yake da himma, a shirye yake ya yi aiki, mai himma, da kuma fata a fannin tattalin arziki, masana'antu, kimiyya, jami'a, fanni, kirkira, yanayin kasuwanci, da sauran fannoni".
Ayatullah Khamenei ya kira "Basij mai wannan ma'anar gabaɗaya da ta ƙunshi komai" a matsayin hanyar wargaza shirye-shiryen maƙiya a fannin soja, tattalin arziki, Kirkira, fasaha da dukkan fannoni, sannan ya ce: Ya ku masana kimiyya waɗanda suka yi shahada a yaƙin kwanaki 12, masu tsarawa, masu ginawa da masu harba makamai masu linzami, duk wanda ya haskaka kuma ya ci gaba da haskakawa da dabaru masu ƙarfi da bayyana gaskiya game da jita-jita da saka shakku, likitoci da ma'aikatan jinya masu fansar rai waɗanda ba su bar asibiti ba a lokacin yaƙin, da kuma jaruman wasanni waɗanda suka bayyana ibadarsu ga Allah, addininsu da girmamawarsu ga kasarsu a fagen ƙasa da ƙasa na duniya, sun kasance membobi ne na cibiyar Basij ko a'a, dukkansu Basijiyawa ne.
Ya ƙara da cewa: Imam, wanda yake alfahari da kasancewarsa Basij, yana son irin wannan Basij mai cike da komai, Basij wanda ba ya cikin wata ƙungiya ta musamman kuma ya ƙunshi dukkan ƙungiyoyi, ƙungiyoyi da rukunoni.
A cikin jawabinsa na ƙarshe game da Basij, Jagoran Juyin Juya Hali ya jaddada wa dukkan jami'an hukumomin gwamnati: Kuyi Aiki Kamar Basij Da Imani, Kwarin Gwiwa, Da Himma.
Your Comment