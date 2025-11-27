Dr. Yaqin: Iran Abar Koyi Ce Ta Musamman A Ci Gaban Kimiyya Da Gwagwarmaya Ga Takunkumi

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na AhlulBaiti (As) –ABNA-ya habarta cewa: Dr. "Yaqin", farfesa a fannin "Aquatic Environmental Toxicology" a Jami'ar Hasanuddin da ke Indonesia, a lokacin tafiyarsa ta kimiyya zuwa Iran ya bayyana ƙasar ta Iran a matsayin wata abin koyi na musamman a ci gaban kimiyya babban misali na musamman na gwagwarmaya ga matsin lambar Amurka da Isra'ila.
Ya ce Akwai hotuna da basu dace ba masu yawa game da Iran da cibiyoyin da ba su amince da tsarin Tehran mai zaman kansa suke yadawa; Amma masana da yawa sun yi ikrarin bayan Yaƙin Kwanaki 12 cewa Iran ita ce kaɗai ƙasar da ta yi tsayayya ga zalunci.
Dr. Yaqin ya bayyana dalilin tafiyarsa kamar haka: bayan halartar taron Istanbul, ya yanke shawarar ziyartar Iran a kusa; ƙasar da, duk da takunkumin da aka sanya mata na tsawon shekaru arba'in, ta sami ci gaba mai yawa a fannin fasaha.
Ya bayyana saurin bayar da amsar masu binciken Iran ga hanyoyin sadarwa da su ke yi a matsayin "abin mamaki" kuma ya jaddada cewa duk da cewa bai sami wata amsa daga jami'o'in Turkiyya ba, ya sami amsa cikin sauri da cikakken goyon baya a Iran.
Farfesan Indonesian ya ɗauki Iran a matsayin majagaba a fannin sa ido kan gurɓatattun abubuwa da kuma ƙirƙiro sabbin hanyoyin shaƙar ƙwayoyin cuta masu yawa, kuma ya jaddada cewa haɗin gwiwar kimiyya da Tehran na iya buɗe sabbin hanyoyi ga jami'o'in Indonesia.
Ya nuna zurfin dangantakar kimiyya da al'adu ta tarihi tsakanin Iran da duniyar Malay kuma ya jaddada buƙatar farfaɗo da wannan dangantaka.
Yaqin ya bayyana gogewarsa ta ziyartar ɗakin karatu na marigayi Ayatollah Mar’ashi Najafi a matsayin abin ƙarfafa gwiwa kuma ya ce ruhin masu binciken Iran shine ainihin kadarar wannan ƙasar.
Ya kuma yi magana game da rawar da nazarin gaba ke takawa a cikin tsare-tsaren dabarun Iran kuma ya ɗauke ta a matsayin samfuri mai amfani ga biranen Indonesia.
A cikin wani sako ga mutanen Indonesia, Yaqin ya gayyace su da su yi tafiya kai tsaye zuwa Iran don fahimtar gaskiyar wannan ƙasa kuma ya ba da shawarar a tsara shirye-shirye masu taken "Umrah Plus Iran" don mahajjata su samu sanayya game da gaskiyar kimiyya da al'adu na Iran.
Yaqin ya bayyana Iran a matsayin ƙasa mai ci gaba a fannin kimiyya, al'adu mai zurfi, da kuma mutane masu karamci, kuma ya jaddada cewa fahimtar gaskiyar Iran za ta yiwu ne kawai ta hanyar share farfaganda da labaran maɓatarwa.
