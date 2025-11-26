  1. Home
Cuba: Babban Burin Amurka Shine Mamaye Taskar Man Fetur Ta Venezuela

26 Nuwamba 2025 - 09:24
News ID: 1754285
Source: Quds
Cuba: Babban Burin Amurka Shine Mamaye Taskar Man Fetur Ta Venezuela

Ministan harkokin wajen Cuba Bruno Rodriguez ya ce a cikin wata sanarwa cewa ikirarin Amurka na cewa gwamnatin Venezuela tana da alaka da kungiyoyin safarar miyagun kwayoyi ba shi da tushe.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Ministan harkokin wajen Cuba ya ce: Washington tana son boye ainihin burinta na mamaye ma'ajiya da taskar man fetur ta Caracas a bayan wannan ikirarin karyan nata.

Ya ci gaba da cewa danganta shugabancin "Cartel de los Soles" ga shugaban Venezuela Nicolás Maduro da sanya sunan kungiyar a cikin jerin kungiyoyin ta'addanci makirci ne da hukumomin leken asiri na Amurka suka kirkira, kuma ya jaddada: Da wannan matakin, Washington na neman hujjar cin zarafin soja a kan Latin Amurka da yankin Caribbean da kuma komawa ga siyasar jiragen ruwa na wannan yanki

