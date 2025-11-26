Yadda Algeria Da Morocco Suka Mayar Da Mali Fagen Gasa A Yankin Afirka Na Kudu Da Sahara

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Morocco da Algeria sun daɗe suna ganin yankin Afirka na Kudu da Sahara a matsayin ɗaya daga cikin yankunan da ake da gasa ta siyasa da dabarunta a yankin da ke kewaye da su kuma sun yi ƙoƙarin ƙara karfin kasancewarsu a wannan yanki da kuma magance tasirin ɗayan ɓangaren. A cikin 'yan shekarun nan, Morocco ta yi ƙoƙarin cimma fa'idodin tattalin arziki da kuma ture Aljeriya a wannan yanki ta hanyar shiga cikin yankin da ke kewaye da ita a Afirka, ta hanyar haɓaka ra'ayin halalcin addini na masarautarta da kuma samun amincewa don hangen nesanta na warware matsalar yankin Sahara. Mafi mahimmancin sauyi na wannan manufar za a iya la'akari da harin da Maroko ta kai wa Polisario Front a kusa da kan iyakar Kerkrat a shekarar 2020 da kuma ikon sarrafa wannan hanyar dabarun. Bugu da ƙari, nasarar da Morocco ta samu wajen ciyar da ajandarta ta halalta haɗa yankin Yammacin Sahara a cikin da'irori na ƙasashen duniya ana ɗaukarta a matsayin ture Aljeriya gefe ne.
Wannan batu ya sa Aljeriya ta yi ƙoƙarin sarrafa haɗarin rashin tsaro a kan iyakoki da kuma hana koma bayanta a siyasa da diflomasiyya ta hanyar ɗaukar wata manufa mai ƙarfi a cikin muhallin da ke kewaye da kuma canzawarta daga manufar gargajiya na rashin shiga tsakani. Canje-canjen siyasa da suka faru a Aljeriya a shekarar 2019 da canjin kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma ƙirƙirar kayayyakin more rayuwa na shari'a don kasancewa a ƙasashen waje za a iya ɗaukar su a matsayin ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da suka sauya a cikin wannan tafarki na Aljeriya.
Bayan yaƙin basasar 2012 a Mali, Aljeriya ta taka muhimmiyar rawa a wannan ƙasar a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka tabbatar da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnatin tsakiya da ƙungiyoyin 'yan awaren Abzinawa. Wannan ya sa 'yan siyasa da yawa na Mali da jami'an tsaro da sojoji suka zargi Aljeriya da goyon bayan ƙungiyoyin 'yan awaren da 'yan ta'adda. Juyin mulkin da aka yi a Mali a 2021 da 2022 ya sanya wannan batu ya zama babban tsari a gwamnatin ƙasar.
A gefe guda kuma, Aljeriya ta ɗauki hanyoyin da sabuwar gwamnatin Mali ke bi wajen nuna ƙiyayya ga Faransa, amfani da Ƙungiyar Wagner, da kuma manufofin adawa ga 'yan adawa, musamman watsi da yarjejeniyoyin zaman lafiya da suka gabata, a matsayin barazana ga kwanciyar hankalin iyakokinta na kudanci da kuma matsayinta a ƙasar. Wannan batu ya sa dangantaka tsakanin Aljeriya da Bamako ta kasance cikin tashin hankali koyaushe. Kasancewar wasu shugabannin 'yan awaren Abzinawa a ƙasar Aljeriya, da kuma tarbar Imam Mohamed Diko, wani shugaban addini mai tasiri a Mali kuma mai adawa da juyin mulkin da Aljeriya ta yi, ya haifar da ƙaruwar zaman lafiya. Wannan batu yana da mahimmanci saboda wasu ƙungiyoyi na Jamaat Nusratul-Islam wal-Muslimeen, waɗanda suka kewaye babban birnin Mali, suna ɗaukar miƙa mulki ga Sheikh Mahmoud Diko a matsayin sharadin tattaunawa da gwamnatin Mali.
Dangane da ƙiyayya tsakanin Aljeriya da Mali ya bai wa Maroko kyakkyawar dama ta faɗaɗa tasirinta a ƙasashen yankin Sahel na Afirka ta hanyar kasancewarta a Mali. Dangane da wannan batu, Maroko da Mali sun ƙara haɗin gwiwarsu a fannoni daban-daban na tattalin arziki, ilimi, addini, tsaro da kuma soja a cikin 'yan shekarun nan. Haka kuma yana yiwuwa gwamnatin soja da ke mulkin Mali, a inuwar ƙiyayyarta ga Faransa, ta dauki dangantakarta da Morocco a matsayin hanyar sadarwa da Washington da kuma tasiri a kanta. Duk da haka, da alama zaɓuɓɓukan Rabat na rinjayar al'amuran kuɗi suna da iyaka. Morocco tana da kyakkyawar alaƙa da Amurka da Faransa. Wannan na nufin cewa rage tasirin Paris da Washington a wannan yanki ba zai kasance cikin muradun dabarun Morocco ba.
Dangantakar da ke tsakanin Paris da Bamako, da kuma hanyar da Amurka ke bi wajen adawa da Rasha a Afirka, yana nufin cewa Morocco ba ta da iko sosai don yin tasiri ga al'amuran. Ziyarar da ba ta yi nasara ba da wakilin Amurka Rudolph Atallah ya kai Mali a watan Yunin 2025 da gazawarsa na ganawa da shugaban ƙasar da ministan tsaro alama ce ta ƙarancin ikon Washington na yin tasiri ga Mali, wanda kuma zai shafi hanyar da Morocco ke bi wajen yaƙi da Mali.
Idan aka yi la'akari da yanayin siyasa da na fili a Mali, za a iya cewa Algeria da Morocco suna kallon ƙasar a matsayin filin gasa a yankin kudu da hamadar Sahara na Afirka, amma kwarin gwiwa da matakin kowane kasancewarsu sun bambanta sosai. Aljeriya na ganin Mali a matsayin muhimmin yanki don kare tsaron ƙasa da kuma fuskantar barazanar waje, don haka tana da cikakken tsaro-leƙen asiri, soja, tattalin arziki da siyasa a ƙasar, yayin da Morocco ke ganin kasancewarta a Bamako a matsayin wani wuri na faɗaɗa tasirinta a Afirka, don haka ta dogara da tsarinta kan kasancewarta cikin sauki ba tare da haɗarin gazawa ba.
