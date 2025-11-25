Kungiyar Masu Kutse Ta Iran Hanzala Ta Kai Hari Ga Ma'aikatan Tsaro Da Fasahar Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Kungiyar masu kutse ta Iran Hanzala kwanan nan ta buga wani sabon jerin manyan mutane da aka nufata a masana'antar soji, tsaro, da fasaha ta gwamnatin Yahudawa. Kungiyar ta sanar da cewa za a ba da lada mai yawa ga duk wanda ya bayar da bayanai game da wurin da wadannan mutane suke, wanda hakan ke nuna wani sabon matakin shiga yakin leken asiri.
Hanzala ta taba shiga cikin muhimman wurare more rayuwa na Isra'ila, ta fallasa bayanai da hotuna, kuma tana ikirarin samun muhimman bayanai, musamman game da Filin Jirgin Sama na Ben Gurion da hukumar leken asiri ta Mossad. Wannan sabon matakin da kungiyar ta dauka ana fassara shi a matsayin wani mataki na dabarun dakile hanyoyin kariyar yanar gizo na Isra'ila.
Sanarwar ƙungiyar ta ce: "A matsayinmu na ƙungiyar gwagwarmaya, muna haɗa yaƙin yanar gizo da gwagwarmayar yau da kullum. Muna yin iya ƙoƙarinmu don kai hari da kuma raunana dukkan muhimman abubuwa a Isra'ila da kuma tabbatar da 'yancin al’ummarmu".
Waɗannan abubuwan da suka faru suna nuna zurfafa yaƙin yanar gizo a yankin kuma suna bayyana muhimmiyar rawar da Hanzala ta taka a fannin dijital a fagen gwagwarmaya. Duk da cewa har yanzu ba a fitar da wata sanarwa a hukumance daga ɓangaren Isra'ila ba, ana sa ran irin waɗannan hare-haren za su sa gwamnati ta sake duba manufofin tsaronta.
Your Comment