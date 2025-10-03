Adadin Shahidai A Gaza A Yau Ya Kai 51/ Wuraren Da Isra’ila Ta Kebe Domin Falasdinawa Wurin Mutuwa Ne Kawai

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbayt {As} –ABNA- ya bayar da rahoton cewa: Hukumar lafiya ta duniya ta kuma bayar da rahoton cewa, wani jariri da aka haifa ya yi shahada a asibitin Al-Hilu da ke birnin Gaza a yau Juma’a, kuma an kai wasu yara uku da ke cikin mawuyacin hali zuwa asibitin shahidan Al-Aqsa da ke Deir al-Balah, wanda ke fuskantar matsalar karancin magunguna.
Hukumar tsaron farar hula ta Gaza ta kuma sanar da cewa mutane biyu ne suka yi shahada yayin da biyar suka jikkata sakamakon harin da 'yan mamaya suka kai wa wasu 'yan kasar a tashar jiragen ruwa ta Gaza.
Majalisar Dinkin Duniya ta jaddada a yau Juma'a cewa, babu wani wurin da za a iya tsugunar da Falasdinawa bayan tilasta masu barin birnin Gaza, kuma yankunan da aka kebe a kudancin yankin wuraren mutuwa kawai.
Kakakin asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya (UNICEF), James Elder, ya shaida wa manema labarai a Geneva daga Deir al-Balah da ke tsakiyar Gaza cewa, riya cewa akwai wani yanki mai tsaro a kudancin kasar abin dariya ne kawai.
