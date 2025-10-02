  1. Home
Labarai Cikin Hotuna Da Bidiyo | Na Taron Tunawa Da Shahadar Sayyid Hasan Nasrallah Da Sayyid Hashim Safiyudden A Jami'ar Tehran

2 Oktoba 2025 - 13:19
News ID: 1734057
Source: ABNA24
Babban taron tunawa da zagayowar ranar shahadar Sayyid Hasan Nasrallah da Sayyid Safiyudden musamman daliban kasa da kasa da ke karatu a jami’o’in Iran a jami'ar Tehran, wanda cibiyar kula da al'adu ta daliban kasa da kasa ta gudanar a ranar Talatar da ta gabata a tsangayar koyar da shari'a da ke zauren Sheikh Ansari na jami'ar Tehran.

