Sudan: Ambaliyar Ruwa A Wad Ramli A Arewacin Khartoum Bahri, An Yi Kira Da A Kwashe Mazauna.

A wani mummunan lamari da ya faru a yankin Wad Ramli da ke arewacin birnin Khartoum Bahri, ruwan kogin Nilu ya ratsa yankin a ranar Talata bayan da wani tudun kasa ta ruguje, lamarin da ya zama wani shinge na dabi'a ga magudanar ruwa. Rugujewar ta rutsa da gidaje da gonaki da dama, lamarin da ya haifar da firgici a tsakanin mazauna yankin da suka yi kira na gaggawa da a kwashe da kuma bada kariya daga hadarin nutsewa. Wannan lamari dai ya zo ne a daidai lokacin da ake kara nuna fargaba game da illolin ambaliyar ruwa da ke shafar yankuna da dama na kasar Sudan, a cikin raunin ababen more rayuwa da kuma rashin isassun matakan kariya.
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Ma'aikatar ban ruwa da albarkatun ruwa ta Sudan ta fitar da wata sanarwa a hukumance a ranar Talata 30 ga Satumba, 2025, inda ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da karuwar ruwan kogin Nilu da magudanan ruwa a kasar sun samo asali ne sakamakon hadakar abubuwa da dama, musamman sakin ruwa daga madatsar ruwa na Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) a kasar Habasha, tare da sauyin yanayi da kuma tsaikon damina a cikin watan Oktoba. Ma'aikatar ta yi nuni da cewa, an fara fitar da ruwa daga GERD ne a ranar 10 ga Satumba, 2025, kuma ya kai matsakaicin adadin mitoci cubic miliyan 750 a kullum, wanda ya yi tasiri kai tsaye ga yanayin ruwa a Sudan, musamman a yankunan da ke gabar kogin Blue Nile.
Tasirin Fitarwa
Sanarwar ta ministar ta bayyana cewa, yawan fitar da ruwa daga ma'adanar ta GERD a lokacin da ake fama da ambaliyar ruwa, duk da cewa ana yawan samun aukuwar lamarin, lokacinsa a bana ya yi tasiri matuka wajen daidaita ma'aunin ruwa a Sudan. Ma'aikatar ta tabbatar da cewa, wannan fitar da ba a saba gani ba ya taimaka wajen habakar ruwan kogin Nilu da ba a taba ganin irinsa ba, lamarin da ya kara ta'azzara hadarin ambaliya a yankuna da dama, musamman ma wadanda ke fama da matsalar karancin ruwa. Sanarwar ta kuma nuna cewa kogin Blue Nile ya fara raguwa sannu a hankali a ranar Litinin, 29 ga watan Satumba, kuma ana sa ran matakan za su ragu sannu a hankali nan da kwanaki masu zuwa, karkashin kulawar kungiyoyin sa ido na ma'aikatar.
Canjin Yanayi
Ma'aikatar noman rani ta kuma danganta karuwar kogin Nilu da magudanar ruwa da sauyin yanayi wanda ya shafi yanayin ruwan sama na bana. An samu jinkirin damina idan aka kwatanta da shekarun baya, wanda hakan ya sa aka samu yawan ruwa a cikin kankanin lokaci. Wannan sauyin yanayi, tare da fitar da madatsar ruwan kasar Habasha, ya haifar da rashin kwanciyar hankali a yanayin ruwa, lamarin da ya taimaka wajen kara ta'azzarar ambaliyar ruwa a sassa daban-daban na kasar. Ma'aikatar ta tabbatar da cewa, tawagoginta na aiki ba dare ba rana a tashoshin sanya ido na Nile da kuma dakunan gargadi na farko, a wani bangare na shirin gaggawa na sa ido kan lamarin da kuma daukar matakan kariya.
Sanarwar ta ministar ta jaddada cewa ruwan da ake samu a duk wata tasha da ta kai matakin ambaliya ba wai yana nufin duk yankin ya nutse ba ne. Maimakon haka, yana nuna cewa ruwan ya kai bakin kogin. Wannan bayanin fasaha yana da mahimmanci don guje wa firgici tsakanin mazauna da ƙoƙarin kai tsaye zuwa abubuwan da suka dace. Wannan bayanin ya zo ne a cikin tsarin sadaukarwar ma’aikatar na samar da sahihin bayanai da ke taimakawa wajen tafiyar da rikicin a kimiyance da kuma hana yada jita-jita da ka iya kawo cikas ga ayyukan kwashe mutane ko kuma su shafi martanin al’umma.
White Nile
Dangane da kogin Nilu, sanarwar ta yi nuni da cewa, wasu unguwanni da ke kudancin birnin Khartoum sun fuskanci ambaliya sakamakon gagarumin karuwar ruwan kogin, wanda ya kai tsakanin kashi 60% zuwa kashi 100 cikin 100 tun daga shekarar 2020. Wannan karuwar a cewar ma'aikatar, ya nuna illar da sauyin yanayi ke haifarwa a yankin tare da jaddada bukatar yin nazari kan manufofin ruwa da ababen more rayuwa don tunkarar kalubalen da ake fuskanta a nan gaba. Ambaliyar ruwan da ta biyo bayan wannan karuwar ta kai ga nutsewar dukkanin kauyukan da ke gabar kogin Nilu, yayin da hukumomi ke ci gaba da tantance barnar da aka yi tare da bayar da tallafi ga wadanda abin ya shafa.
Ambaliyar Kauyuka
Ambaliyar ruwa da ta afku a Sudan a cikin 'yan kwanakin nan ta mamaye wasu kauyukan da ke gabar kogin Blue and White Niles. Fitar da ruwan da aka yi daga babban madatsar ruwan kasar Habasha ya shafa kai tsaye a kogin Blue Nile, yayin da karuwar ruwan kogin farin Nilu ya faru ne sakamakon sauyin yanayi da karuwar ruwan sama. Wannan cudanya da abubuwa na dabi'a da injiniyoyi na nuni da sarkakiyar yanayin ruwa na Sudan tare da haifar da gagarumin kalubale ga hukumomin da ke da alhakin sarrafa albarkatun ruwa da kuma tunkarar bala'o'in muhalli da ke faruwa.
