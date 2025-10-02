Indiya Za Ta Ci Gaba Da Hadin Gwiwa Da Iran Kan Raya Tashar Ruwan Chabahar Duk Da Takunkumin Da Amurka Ta Kakaba Mata

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbayt {As} –ABNA- ya bayar da rahoton cewa: Gwamnatin kasar Indiya ta kuduri aniyar ci gaba da hadin gwiwa kan bunkasa tashar ruwan Chabahar duk da takunkumin da Amurka ta kakaba mata. Wani mai bincike dan kasar Indiya Kabir Taneja ya bayyana cewa, kudurin da New Delhi ta yi na gudanar da aikin tashar ruwan Chabahar da Iran, wani bangare ne na dabarun yankin, wanda ya mayar da hankali musamman kan kasashe makwabta ciki har da Iran.
Kabir Taneja ya bayyana cewa, tashar ta Chabahar wata hanya ce mai muhimmanci ga Indiya, don samar mata da hanyar shiga tsakiya da yammacin Asiya. Duk da cewa gwamnatin Amurka ta kawo karshen janyewar aikin na Chabahar ta hanyar kakabawa Iran sabbin takunkumai, New Delhi ba za ta yi watsi da aikin ba, domin yana da alaka da yarjejeniyar shekaru goma da Indiya za ta bunkasa da sarrafa tashar jiragen ruwan.
An ba da wannan sassaucin ne a cikin 2018 a karkashin tsohon shugaban Amurka Donald Trump don keɓe ayyukan more rayuwa na Iran daga takunkumi, amma kwanan nan aka soke shi.
Taneja ya kara da cewa, Chabahar na taimakawa Indiya wajen karfafa huldar kasuwanci da Afganistan da kasashen tsakiyar Asiya, kuma wannan aikin bai takaita ga harkokin kasuwanci kadai ba, har ma wani muhimmin bangare ne na dabarun shiyyar Indiya mai bangarori da dama.
Ya ce raguwar man fetur daga Iran da matsin lamba daga Washington sun haifar da kalubale ga Indiya a wannan fanni, amma New Delhi ta koyi daga wadannan abubuwan kuma ta karfafa dabarunta.
Masana sun ce duk da tabarbarewar dangantakar da ke tsakanin Indiya da Amurka bayan da Amurka ta kakaba wa Rasha harajin kashi 50 cikin 100 da kuma karin kudin shiga na H-1B na Amurka, tasirin aikin na Chabahar zai dade yana dawwama kuma zai ci gaba da zama sananne a muhimman batutuwan yankin Delhi.
