Jiragen Ruwan Samood Guda Uku Ne Sojojin Ruwan Isra'ila Suka Kama!

Netanyahu La’ ya sanar da cewa, ya ba da umarnin cewa kada a bari jiragen ruwan Sumood su isa yankin a kowane irin yanayi don karya kawanyar da Isra’ila ta yi wa Gaza.
Tashar Tashar 13 ta Ibrananci: Aikin kwace jiragen ruwa na Sumood flotilla zai ci gaba har zuwa ranar Alhamis.
Sumood flotilla: Sojojin Isra'ila sun kama mahalarta jirgin Cyrus, ciki har da wakilin Al Jazeera Hayat al-Yamani.
Ministan Harkokin Wajen Faransa: Muna kira ga Isra'ila da ta ba da tabbacin kare lafiyar mahalarta jirgin tare da ba su 'yancin kariya daga ofishin jakadancin.
Ana gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga tawagar jiragen Sumood flotilla a manyan biranen kasashe ciki har da kasar Tunisia.
Kungiyar Kwadago ta Italiya ta yi kira da a gudanar da yajin aiki a fadin kasar domin nuna adawa da harin da Isra'ila ta kai kan jirgin ruwan Sumood.
