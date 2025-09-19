  1. Home
Falasdinawa 73 Ne Suka Yi Shahada A Gaza Tun Daga Safiyar Yau

19 Satumba 2025 - 16:19
News ID: 1728725
Source: Quds
Majiyoyin likitocin Falasdinu sun sanar da cewa adadin Falasdinawa 73 ne suka yi shahada a hare-haren da Isra'ila ta kai a yankuna daban-daban na zirin Gaza tun da safiyar yau, 11 daga cikinsu sun fito ne daga birnin Gaza.

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kafofin yada labaran Falasdinu sun bayar da rahoton shahadar akalla wasu 'yan kasar 73 su kai shahada sakamakon hare-haren da sojojin haramtacciyar kasar Isra'ila suka kai a yankuna daban-daban na zirin Gaza da kuma harba makamai masu linzami a gidajen Falasdinawa a Ramallah.

Sojojin Isra'ila sun shahadantar da kalla Palasdinawa 73 a yankuna daban-daban na zirin Gaza a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Jiragen yakin sojojin haramtacciyar kasar Isra'ila daga gabar tekun zirin Gaza sun kai hari kan birnin Khan Yunis da ke kudancin yankin.

