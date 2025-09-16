Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya kawo maku cewa: an gudanar da jana'izar shahidan mai albarka, kuma mayaka a kan hanyar zuwa birnin Kudus Hussein Khalil Mansour "Gharib" a garin Aitarun da ke kudancin kasar Lebanon.
Bidiyon | Jana'izar Shahidi Hussein Khalil Mansour "Gharib" A Garin Aitarun Dake Kudancin Kasar Lebanon
16 Satumba 2025 - 12:24
Source: ABNA24
