Mutane Sama Da 60 Ne Aka Kashe A Wani Harin Ta’addanci A Gabashin J.D. Kwango

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A kalla fararen hula 60 ne aka mutu a wani kazamin harin da wasu mutane dauke da makamai da ke da alaka da kungiyar ‘yan ta’adda ta “United Democratic Forces” (ADF) da ke kawance da ISIS suka kai a kauyen Ntoyo da ke lardin Kivu ta Arewa a gabashin Jamhuriyar Dimokaradiyyar Congo.
A cewar Kanar "Alain Kiwiwa", jami'in gudanarwa a yankin Lubiro, kisan kiyashin ya faru ne bayan gama jana'izar mazauna yankin kuma akwai yiyuwar adadin wadanda abin ya shafa zai karu.
A wata hira da ya yi da Kamfanin Dillancin Labarai na Associated Press, daya daga cikin wadanda suka tsira ya bayyana cewa maharan kusan 10 dauke da adduna da barandu ne suka tilastawa jama'a taruwa wuri guda sannan suka far musu. Ya ce ya suma kuma ya tsira ya farka a cikin kururuwar wadanda abin ya shafa.
Hari Na Biyu
A wani lamari na daban kuma, masu fafutukar kare hakkin jama'a sun bayar da rahoton cewa, an kashe akalla mutane 18 a wani harin da kungiyar ta kai a yankin Beni da ke arewacin Kivu.
Wani mai fafutukar kare hakkin bil’adama na yankin Claude Musafoli, ya ce an kai gawarwakin wadanda aka kashe zuwa garin Ocha, da dama daga cikinsu da alamun sun mutu ne sakamakon yankan wuka da aka yi musu. Ya bukaci jama’a da su fito domin tantance ‘yan uwansu.
Tashin Hankali Yana Ƙaruwa Duk Da Ayyukan Haɗin Gwiwa
Dakarun United Democratic Forces (UDF) na aiki ne a kan iyakar Kongo da Uganda tare da yin mubaya'a ga kungiyar ISIS a shekarar 2019. Duk da ayyukan hadin gwiwa da sojojin kasashen biyu ke yi, kungiyar na ci gaba da kashe fararen hula.
A watan Yulin da ya gabata, kungiyar ta kai wasu manyan hare-hare guda biyu a lardin Ituri: daya kan wata coci a garin Komanda, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 34, da kuma wani a yankin Iromo, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 66.
Rashin Tsaro Da Cin Gajiyar Kungiyoyi Masu Dauke Da Makamai
Gabashin Kongo na fama da tashe-tashen hankula da dama, ciki har da fafatawa da sojojin gwamnati da 'yan tawayen M23 da ke samun goyon bayan Rwanda. Hakan ya janyo janyewar dakarun gwamnati daga wasu kauyukan da ke kan iyaka tare da haifar da matsalar tsaro.
Kwamishinan kare hakkin bil adama na Majalisar Dinkin Duniya, Volker Türk, ya yi gargadi a birnin Geneva cewa kungiyar ADF na amfani da gurbacewar muhalli wajen fadada hare-harenta.
