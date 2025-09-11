  1. Home
Rundunar Qassam Sun Halaka Sojojin Isra'ila 4

11 Satumba 2025 - 22:35
News ID: 1725997
Source: ABNA24
Dakarun Qassam, reshen soji na Hamas, sun kai hari kan tankar Merkava na Isra'ila a wani samame da suka kai a arewacin zirin Gaza. Fashewar tankar yayi sanadin kashe sojojin Isra'ila hudu. Wannan aikin wani bangare ne na jerin ayyuka da suka sawa suna "Sandar Musa".

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Rundunar Qassam reshen soji na Hamas, ta fitar da wasu hotuna a yau Alhamis na harin da ta kai kan wata tankar yaki ta Merkava tare da dasa bam a cikin wurin matukin tankar da ke tsakiyar Jabalia, a arewacin zirin Gaza. A wannan farmakin, sojojin mamaya sun tabbatar da kashe sojoji hudu.

Dakarun Qassam sun rubuta yadda aka shirya da dasa bam din kafin aikin, inda suka ga wata tanka a yankin Al-Omari da ke tsakiyar Jabalia, sannan wani mayaki ya shiga cikin tankin ya jefa bam din a cikin dakin matukin wanda ke matsayi na jarumtakarsu.

Bidiyon ya kuma nuna fashewar tankar da hayakin fashewar, wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin Isra'ila hudu a cikin tankar da ke konewa.

Asa + Musa

A karshen faifan bidiyon, rundunar Qassam ta tabbatar da cewa "kamar yadda aka saba, za mu sake maimaita yin hakan".

A ranar litinin da ta gabata majiyoyin yahudawan sun tabbatar da mutuwar sojojin Isra'ila hudu a wani harin bam da dakarun Palasdinawa suka yi a zirin Gaza. Lamarin dai ya zo daidai da wani harin shahada da aka kai a birnin Kudus wanda ya yi sanadiyar mutuwar sojoji shida da yan share guri zauna.

Majiyar ta bayyana cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe 5 na safe kusa da Jabalia, lokacin da aka jefa bam a kan ma’aikatan wata tankar. Tankar ta kama wuta, inda ta kone dukkan ma'aikatanta.

