Rufe Taron Kasa Da Kasa Karo Na Biyu Mai Taken {Mu 'Ya'yan Husain (AS) Ne} Wanda

An gudanar da bikin rufe taron kafafen yada labarai na kasa da kasa karo na biyu na mai taken "Mu 'ya'yan Husain (AS)" da nufin tallafawa da karfafa ayyukan fasaha da na yada labarai da suka shafi Arbaeen, da nuna halartar kasashe da al'adu, da kuma bayyana ma'auni na mutuntaka da kyawawan halaye na wannan yunkuri na duniya.
Kamar yadda Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul Baiti (A.S.) – ABNA ya bayar da rahoton cewa, a safiyar ranar Alhamis 04/Satumba/2025 ne aka gudanar da bikin rufe taron kasa da kasa karo na biyu na “Mu ‘ya’yan Husain (AS) ne” a dakin taro na Yavaran Complex na Imam Mahdi (AS) a birnin Qum.Bikin ya samu halartar Ayatullah Reza Ramezani, babban sakataren majalisar Ahlul Baiti (AS) ta duniya, Hujjatul-Islam Wal Muslimin Abdul Fattah Nawab, Wakilin Jagoran juyin juya halin musulunci a Al'amuran Hajji da Ziyara, Hujjatul Islam Wal Muslimin Hussein Ahmadi Qomi, Shugaban hedikwatar kasa da kasa don ci gaba da sake gina haramomi masu daukaka, Hujjatul-Islam Wal Muslimin Reza Tekiyei, shugaban cibiyar Itikaf, Hujjatul-Islam Wal Muslimin Muhammad Aal-Hassoon, shugaban cibiyar binciken rukunan da ke da alaka da ofishin Ayatullahi Sistani, Sayyid Muhammad Hajjar Husseini, Darakta Janar na Sadarwa da Hulda da Kasa da Kasa na karamar hukumar Kum, da gungun masana da kafafen yada labarai.
Arbaeen Dama Ce Ta Gamayyar Shirye-Shirye Don Bayyanar Imam Mahdi As
Ayatullah Ramezani babban sakataren Majalisar Ahlul Baiti (AS) ya halarci bikin a matsayin mai jawabi na musamman kuma ya gabatar da jawabi.
Babban sakataren majalisar Ahlulbaiti (AS) ya bayyana jin dadinsa da halartar mahalarta taron inda ya ce: Gabatar da halayen Manzon Allah (SAW) da kuma yanayin halayya da yadda ya ke tafiyar da jagoranci na daga cikin abubuwan da ake bukata a wannan zamani. Sanin duniya mai cike da adalci da mutunci bisa mahangar Manzon Allah (SAW) shi ne tushen tabbatar da adalci da mutunci a duniya.
Haka nan kuma yayin da yake ishara da alakar da ke tsakanin Sakon Annabi da Ghadir da Karbala da kuma yunkurin Mahdawiyya, ya kara da cewa: Arba'in na daya daga cikin mafi girman damammaki na ci gaban gamayya da kuma shirye-shiryen bayyanar Imamul Mahadi, kuma tabbatar da adalci da daidaito na daga cikin nufin Ubangiji.
Ayatullah Ramezani ya jaddada cewa kafafen yada labarai da fasaha su ne muhimman kayan aiki na gudanar da ayyukan zamantakewa da na addini, ya kuma bayar da misalan fasahar marigayi Farshchian yana mai cewa: Jagoran juyin juya halin Musulunci ya ce a duk lokacin da na ga ayyukan fasaha na Farshchian ina zubar da hawaye. Fasaha dam ace ta yada soyayya da ilimi.
Ya dauki gwagwarmaya a matsayin mayar da martani na dabi'a ga zalunci da danniya sannan ya ce: Farashin gwagwarmaya na rayuwa da kudi ne, amma farashin mika wuya ya fi girma da kuma lalata asalin al'umma. Arbaeen ya kamata ya zama hanyar fassara daidan gwagwarmaya da juriya ga hare-haren abokan gaba.
Tattakin Arbaeen Ƙwarewa Ce Ta Musamman
Har ila yau Hujjatol Islam Wal-Muslimeen Sayyid Abdul Fattah Nawab, wakilin Jagora a harkokin Hajji da Ziyara, ya jaddada fa'idar koyarwar Imam Husaini (AS) a wajen wannan biki, inda ya ce: Kalmomin Imam Husaini (AS) tarihi ne na har abada, kuma wajibi ne a ko da yaushe mu amfana da su.
Ya kira tafiyar Arbaeen a matsayin wani abin da ya ke Na musamman, ya kuma kara da cewa: Wasu tattakin suna da tsawon kilomita dubu kuma mutane suna tafiya da kyar, amma babu wanda za a iya kwatanta shi da tattakin Arbaeen. Wannan motsi na ruhiyya yana tare da yin hidima ga wasu da ƙarfafa ruhin zamantakewa.
Har ila yau Nawab ya yi ishara da bayanin mataki na biyu na Jagoran juyin juya halin Musulunci inda ya ce: Daya daga cikin shawarwarin jagaro shi ne kula da salon rayuwa, haka nan kuma maganar Imam Husaini (AS) ta yi nuni da shiriyarwa mai ma'ana a kan gyara kai, da yin godiya, da yin afuwa, da yin amfani da karfi yadda ya kamata, da hadin kan al'umma. Yin amfani da waɗannan koyarwa zai iya biyan bukatun al'ummar yau.
Yunkurin Kamfanin Dillancin Labarai Na ABNA Na Gudanar Da Taro Na Uku Na Taro Mai Taken "Mu 'Ya'yan Husain (AS) Ne"
"Hassan Sadraei Aref," Babban Daraktan Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul Baiti (AS) - ABNA, a wani bangare na bikin, ya yi nuni da mahimmancin amfani da karfin kafafen yada labarai wajen fatattakar kauracewa taron Arbaeen, ya kuma ce: "Hanya mafi kyau da za a tinkari kauracewa kafafen yada labarai ita ce yin amfani da tsarin yada labarai da kuma bayanan sirri na na’uar AI.
Ya kara da cewa: "A shirye mu ke mu gudanar da taro na uku a cikin babban tsari tare da halartar cibiyoyin al'adu da na kasa da kasa."
Asghari, wanda shi ne sakataren taron watsa labarai na "Mu 'ya'yan Hussain (AS) ne" ya bayyana gagarumin ci gaban ayyukan wannan zama, yana mai cewa: "A zama na biyu, an karbi ayyuka 2,500 daga kasashe 9, wanda ya ninka sau uku da rabi idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. Mafi yawan ayyuka, bayan Iran, sun fito ne daga kasar Iraki".
Girmamawa Ga Masu Fafutukar Arbaeen Da Wadanda Suka Cinye Gasar A Taron
A wani bangare na bikin, an karrama masu fafutukar Arba'in na kasa da kasa hudu da allunan karramawa, wadanda suka hada da, "Ameneh Hussein Ava" daga Azarbaijan, "Abdul Rahman Abu Sunineh" daga Falasdinu, "Ebrahim Bagherian", darektan kungiyar Al-Wilayah, da Hujjatul-Islam Wal Muslimeen, mataimakin shugaban majalisar kasa da kasa Muhammad Ali Moini, da kuma mataimakin shugaban majalisar Muhammad Ali Moini suna daga cikin sakatarorin wannan kwamitin Arbaeen na wannan majalisa. Gabatar da wadanda suka yi nasara a taron kasa da kasa na "Mu 'ya'yan Husain (AS) ne" da kuma bayar da kyaututtuka ga wadanda suka samu nasara a wajen taron na daga cikin sassan karshe na rufe taron.
An Kuma Bayyana Littafin Hoto Mai Suna "Duniya Da Ke Rungume A Jikin Hussein"
Littafin hoto mai suna "Duniya a rungume da Husaini" mai taken Arbaeen, wanda Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul Baiti (AS) ya wallafa, wani aiki ne na musamman da aka kaddamar a wannan bikin. Wannan littafi na hoto ya ƙunshi zaɓi na ayyukan da mahalarta taron na kasa da kasa na biyu "Mu 'ya'yan Hussein (AS) ne" a cikin ƙwararrun hoto, hoton wayar hannu da sassan tarin hotuna.
An fara shirye-shiryen wannan biki ne da fara karatun Qura’ni daga wani matashi qari da anbaton sunan ma'asumai (AS) da kuma taken Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Kungiyar Mi'ad Kum ta kasa da kasa ta kuma nuna kyakykyawan rawar gani na wajen waken yabo ga Manzon Allah (AS) da Imam Sadik (AS).
An yi kuri'a a tsakanin dukkan wadanda suka halarci bikin rufe taron da kuma bayar da tallafin balaguro guda uku na daga cikin sassan da bakin suka yi maraba da su.
Wasu daga cikin mahalarta bakin sun zanta da kafafen yada labarai da suka hada da gidan radiyon Iran, Tashar Karbala, Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul Baiti (AS) - ABNA, Kamfanin Dillancin Labarai na Student (PANA), Kamfanin Dillancin Labarai na Tsaro Mai Tsarki, da kuma Kafofin yada labarai daban-daban, inda suka gudanar da bikin baje kolin hotuna na Arbaeen.
Ya kamata a lura da cewa, taron yada labarai na biyu mai taken "Mu 'ya'yan Husain (AS) ne," an gudanar da shi ne da nufin karfafawa da tallafawa ayyukan fasaha da na yada labarai a lokacin taro da tattakin Arba'in tare da baje kolin kasa da kasa, tare da nuna da wakilci na kasa da kasa da al'adu da addinai daban-daban da kuma maraba da ayyukan maziyarta Arbaeen. Babban tsarin wannan taron kafofin watsa labaran shine hotuna, gami da ƙwararrun hotuna, hotunan wayar hannu, da bidiyoyi, gami da rahotannin bidiyo, shirye-shiryen bidiyo, da vlogs. Sashin Fahasar wucen gadi AI na daya daga cikin sassan taron yada labarai na biyu, “Mu ‘ya’yan Husain (AS) ne,” wanda a cikinsa aka yi nazari a cikin nau’ukan hotuna, sauti, da bidiyo wadanda aka yi su da fasahar AI da suka shafi Arba’in a wannan bangare. A bangare na musamman na taron mai taken "Duniya a Runguma da jikin Hussaini (AS), an ba da kulawa ta musamman wajen nadar yadda maziyarta kasa da kasa suka halarci aikin tattaki da ziyarar Arbaeen, da kuma baje kolin tutocin kasashe daban-daban a wajen bikin na Arba'in ta hanyar hotuna da bidiyo.
