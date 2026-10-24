Afghanistan; UNICEF Ta Yi Gargaɗi Kan Tsanantar Rashin Ruwa Da Barazana Ga Rayuwar Yara

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wannan gargaɗin yana zuwa ne a lokacin da bisa ga rahotannin Majalisar Ɗinkin Duniya, miliyoyin yaran Afghanistan suna fuskantar haɗarin yanayi kuma kusan rabin iyalai suna fuskantar matsala wajen samun lafiyayyen ruwa mai tsafta da wadata.
A cewar rahoton UNICEF na watan Yuni 2026, fiye da yara miliyan 8.8 na Afghanistan, kusan kashi 41 cikin 100 na yawan yaran ƙasar, suna fuskantar aƙalla haɗarin yanayi uku a lokaci ɗaya. Fiye da kashi 75 cikin 100 na yaran Afghanistan suna fuskantar fari kuma kusan rabin iyalai suna fuskantar wahalar samun lafiyayyen ruwa. UNICEF ta nanata wajibcin zuba jari mai ɗorewa a ababen more rayuwar ruwa da ingantaccen sarrafa albarkatun ruwa.
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