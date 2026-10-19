Rahoto Cikin Hotuna | Na Yadda Aka Daura Auren Ma'aurata Matasa Shi'a 25 A Kabul Bisa Daukar Nauyin Ofishin Ayatullah Modarresi
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA –: an gudanar da bikin auren matasa Shi'a 25 tare da tallafin taimako na ciki da wajen Afghanistan da kuma daukar nauyin ofishin Ayatullah Sayyid Muhammad Taqi Modarresi a Kabul; aikin alheri da cikin shekarun da suka gabata ya yaɗu tare da shigar ofisoshin manyan malaman addini da cibiyoyi daban-daban, da nufin sauƙaƙa auren matasa a Afghanistan.
19 Oktoba 2026 - 22:09
Lambar labari: 1880244
Source: ABNA24
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