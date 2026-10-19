Gaza: Shahidai 4 Sakamakon Harin Isra'ila Kan Tantunan 'Yan Gudun Hijira a Gaza

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Bayt (AS) – ABNA – ya ruwaito cewa: Wakilin "Erem News" a Zirin Gaza ya ba da labarin samari samari biyu bayan harin Isra'ila kan Khan Younis a kudancin Zirin. Waɗannan samarin biyu suna aiki ne wajin fitar da ƙarfe daga wani gida da ya lalace don sake amfani da shi, kafin makamin mai linzami ya same su.
A wani yanayi mai alaƙa, wani Falasɗine yayi shahada, kuma wasu biyu sun ji rauni a harin Isra'ila da a kewayen filin wasa na Al-Yarmouk a tsakiyar birnin Gaza. Haka kuma wani Falasɗine yayi shahada, kuma wasu 5 sun ji rauni a harin Isra'ila a yankin unguwar Sheikh Radwan a arewa maso yammacin birnin Gaza.
Adadin waɗanda hare-haren sojin Isra'ila ya shafa a Zirin Gaza tun yarjejeniyar dakatar da wuta, a watan Oktoba da ya gabata, ya ƙaru zuwa Falasɗinawa 1,530.
Sojin Isra'ila, a yau Litinin, sun gudanar da ayyukan rusau a gabashin birnin Gaza da gabashin Khan Younis a kudancin Zirin Gaza.
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